Anses confirmó un nuevo bono para jubilados pero hay un grupo que no lo cobra: cuál es el monto y a quiénes no se lo pagarán

La Anses detalló de cuánto será el nuevo bono y a qué jubilados y pensionados les corresponderá en octubre de 2026 .

Anses confirmó un nuevo bono para jubilados: cuál es el monto y qué grupo ya no lo cobra desde octubre 2026

Para que el bono extraordinario que perciben los jubilados y pensionados se efectivice mes a mes, el Gobierno Nacional debe refrendarlo cada 30 días. Recientemente, y a través del Decreto 1108/2026, se confirmó que en octubre de 2026 la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) pagará nuevamente este complemento del haber jubilatorio .

Los aumentos para las jubilaciones , pensiones y asignaciones son mensuales y toman como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. Es por ello que, en el décimo mes del año , los beneficiarios de estas prestaciones sociales cobrarán un aumento del 1,66 por ciento, correspondiente a la inflación registrada en el mes de agosto de 2026.

La Anses confirmó que, en octubre de 2026 , pagará nuevamente el bono adicional de 70 mil pesos a los jubilados y pensionados . El bono extraordinario de 70 mil pesos lo cobrarán únicamente los beneficiarios de una jubilación mínima , que en el décimo mes del año será de $435.748,51, producto del IPC registrado en agosto de 2026. Así, al sumar el importe del bono , el haber mínimo jubilatorio alcanza los $505.748,51 .

En el décimo mes del año, los jubilados cobran un aumento del 1,66 por ciento, correspondiente a la inflación registrada en el mes de agosto de 2026.

La Anses efectiviza el pago del bono extraordinario de 70 mil pesos conjuntamente con el pago del importe jubilatorio. En este ítem, también están comprendidos los titulares de la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) y las Pensiones No Contributivas (PNC).

Por otra parte, aquellos jubilados que cobren un haber superior a los $435.748,51 pero inferior al techo de $505.748,51 -mencionado más arriba- recibirán un monto proporcional del bono. Un ejemplo práctico: un jubilado que percibe $450.000 mensuales recibirá $55.919 adicionales del bono.

Cronograma de pagos Anses octubre 2026

El cronograma de pagos de la Anses en octubre 2026 para aquellas jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo es el siguiente:

DNI terminados en 0: 8 de octubre.

DNI terminados en 1: 9 de octubre.

DNI terminados en 2: 13 de octubre.

DNI terminados en 3: 14 de octubre.

DNI terminados en 4: 15 de octubre.

DNI terminados en 5: 16 de octubre.

DNI terminados en 6: 19 de octubre.

DNI terminados en 7: 20 de octubre.

DNI terminados en 8: 21 de octubre.

DNI terminados en 9: 22 de octubre.

La Anses confirmó que, en octubre de 2026, pagará nuevamente el bono adicional de 70 mil pesos a los jubilados y pensionados.

Estos son los valores de las distintas jubilaciones y pensiones de la Anses en octubre de 2026

En octubre de 2026, los jubilados que perciben el haber mínimo de la Anses cobran un total de $505.748,51. Este importe incluye la jubilación mínima -$435.748,51- y el bono mensual adicional por un valor de $70.000. En tanto, en el décimo mes del año, la jubilación máxima asciende a $2.932.174,86.

Cabe resaltar que los jubilados y pensionados podrán ingresar a la plataforma Mi ANSES con su Clave de la Seguridad Social para:

Verificar el monto exacto a cobrar.

Consultar el detalle del bono .

. Controlar los descuentos aplicados.

Amén de los incrementos mencionados más arriba, que alcanzan tanto a las jubilaciones mínimas como así también a las máximas, los montos de las pensiones también presentarán un aumento en octubre de 2026: