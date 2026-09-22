PAMI confirmó este beneficio para que jubilados y pensionados tengan la mente y cuerpo activos: cómo pedirlos en septiembre 2026

Este beneficio busca promover el envejecimiento activo y mejorar la calidad de vida de sus afiliados. Todos los detalles.

PAMI confirmó este beneficio para que jubilados y pensionados tengan la mente y el cuerpo activos: cómo pedirlos en septiembre 2026

El Programa de Atención Médica Integral ( también conocido popularmente como PAMI ) ofrece en septiembre 2026 un nuevo beneficio para los jubilados y pensionados afiliados, con el objetivo de promover el envejecimiento activo , mejorar la calidad de vida, fortalecer encuentros y ayudar a mantener actividades sociales. Además, no tiene costo y está abierto a toda la comunidad.

Son cursos y talleres para que los adultos mayores mantengan la mente y el cuerpo activos. Entre las distintas propuestas se encuentran actividades para ejercitar el físico y la memoria (yoga, danzas, caminatas), cursos universitarios con clases virtuales o presenciales, arte y capacitaciones para el uso de computadoras y celulares, entre otras.

La inscripción se realiza desde la página web oficial del PAMI , donde los interesados también pueden consultar las propuestas disponibles según su lugar de residencia, temática de interés y modalidad de cursada. El límite es de cinco cursos y tres talleres por persona.

Todos los afiliados del PAMI pueden acceder de forma gratuita a estos cursos y talleres. Claudio Espinoza

Cuáles son las actividades gratuitas que ofrece el PAMI y cómo anotarse

La obra social de los adultos mayores cuenta con una gran variedad de actividades para incentivar la prevención y el cuidado de la salud. Entre ellas se destacan:

Talleres : estas actividades grupales están disponibles en todo el país a través de la red de Centro de Jubilados y Pensionados. Estos espacios estimulan el movimiento, la actividad cognitiva, la expresión artística, los hábitos saludables, el cuidado, la creación de nuevos vínculos y el entretenimiento. Para anotarse, hacer clic en este link.

: estas actividades grupales están disponibles en todo el país a través de la red de Centro de Jubilados y Pensionados. Estos espacios estimulan el movimiento, la actividad cognitiva, la expresión artística, los hábitos saludables, el cuidado, la creación de nuevos vínculos y el entretenimiento. Para anotarse, hacer clic en este link. Buen vivir/Actividades individuales: promueven el cuidado personal con servicios como pedicuría, peluquería, belleza de pies y manos, belleza del rostro, masajes y mucho más. Se pueden consultar las opciones disponibles desde este link.

promueven el cuidado personal con servicios como pedicuría, peluquería, belleza de pies y manos, belleza del rostro, masajes y mucho más. Se pueden consultar las opciones disponibles desde este link. Cursos universitarios UPAMI: los interesados pueden elegir cursos dados por más de 60 universidades de todo el país. No es necesario contar con estudios previos. La inscripción es desde este link.

los interesados pueden elegir cursos dados por más de 60 universidades de todo el país. No es necesario contar con estudios previos. La inscripción es desde este link. Caminos culturales: permite disfrutar del arte y la cultura de nuestro país a través de visitas programadas a museos, centros de exposiciones, teatros, barrios y edificios tradicionales, festivales regionales y exposiciones de afiliados. Para inscribirse se debe presentar el DNI, credencial y último recibo de cobro.

permite disfrutar del arte y la cultura de nuestro país a través de visitas programadas a museos, centros de exposiciones, teatros, barrios y edificios tradicionales, festivales regionales y exposiciones de afiliados. Para inscribirse se debe presentar el DNI, credencial y último recibo de cobro. Programas de voluntariado: son actividades solidarias en la comunidad, entre las que se destacan “Abuelos leecuentos” (lectura de textos en escuelas e instituciones), “Raíces y retoños” (cultivo de la huerta) y “No me olvides” (promoción de la donación voluntaria de sangre). Para inscribirse se debe presentar el DNI, credencial y último recibo de cobro.

son actividades solidarias en la comunidad, entre las que se destacan “Abuelos leecuentos” (lectura de textos en escuelas e instituciones), “Raíces y retoños” (cultivo de la huerta) y “No me olvides” (promoción de la donación voluntaria de sangre). Para inscribirse se debe presentar el DNI, credencial y último recibo de cobro. Colonias recreativas: actividades recreativas durante todo el año en clubes deportivos y organismos públicos. Incluyen juegos, actividades físicas, cognitivas, expresivas y creativas. Para inscribirte se debe presentar el DNI, credencial, último recibo de cobro y formulario con informe médico completo por la médica o médico de cabecera.

Los cursos y talleres buscan mantener la mente y el cuerpo activos.

Cómo son los cursos universitarios del PAMI para jubilados y pensionados

Las propuestas UPAMI, tanto talleres sociopreventivos como cursos universitarios, no requieren formación previa y están coordinadas por docentes universitarios en más de 60 instituciones educativas. Cada curso y taller cuenta con un período específico de inscripción, el cual puede consultarse al acceder a la actividad seleccionada.

La programación contempla modalidades presenciales y virtuales, y en ciertos casos se ofrece la alternativa semipresencial, de acuerdo con lo que disponga cada localidad. Cuando la opción es mixta, la organización y el formato quedan a criterio del docente a cargo. Los cupos disponibles dependen de cada institución y de la modalidad seleccionada.

Esta opción permite estudiar en instituciones como:

Universidad Nacional de La Plata

Universidad de Buenos Aires (UBA)

Universidad Nacional de Mar del Plata

Universidad Nacional de Córdoba

Universidad Tecnológica Nacional (UTN)

Las actividades gratuitas están orientadas al bienestar, la recreación y el aprendizaje.

Cuáles son los cursos UPAMI disponibles

A través de estos cursos, se pueden realizar las siguientes actividades: