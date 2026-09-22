Neuquén
15°
  • Dolar oficial $ 1.535,0
  • Dolar informal $ 1.555,0
  • Dolar CCL $ 1.599,4
  • Dolar MEP $ 1.537,3
  • Riesgo país 543,0
País
La Mañana PAMI

PAMI confirmó este beneficio para que jubilados y pensionados tengan la mente y cuerpo activos: cómo pedirlos en septiembre 2026

Este beneficio busca promover el envejecimiento activo y mejorar la calidad de vida de sus afiliados. Todos los detalles.

Por Claudio Gómez
PAMI confirmó este beneficio para que jubilados y pensionados tengan la mente y el cuerpo activos: cómo pedirlos en septiembre 2026

PAMI confirmó este beneficio para que jubilados y pensionados tengan la mente y el cuerpo activos: cómo pedirlos en septiembre 2026

El Programa de Atención Médica Integral (también conocido popularmente como PAMI) ofrece en septiembre 2026 un nuevo beneficio para los jubilados y pensionados afiliados, con el objetivo de promover el envejecimiento activo, mejorar la calidad de vida, fortalecer encuentros y ayudar a mantener actividades sociales. Además, no tiene costo y está abierto a toda la comunidad.

Son cursos y talleres para que los adultos mayores mantengan la mente y el cuerpo activos. Entre las distintas propuestas se encuentran actividades para ejercitar el físico y la memoria (yoga, danzas, caminatas), cursos universitarios con clases virtuales o presenciales, arte y capacitaciones para el uso de computadoras y celulares, entre otras.

La inscripción se realiza desde la página web oficial del PAMI, donde los interesados también pueden consultar las propuestas disponibles según su lugar de residencia, temática de interés y modalidad de cursada. El límite es de cinco cursos y tres talleres por persona.

Todos los afiliados del PAMI pueden acceder de forma gratuita a estos cursos y talleres.

Todos los afiliados del PAMI pueden acceder de forma gratuita a estos cursos y talleres.

Cuáles son las actividades gratuitas que ofrece el PAMI y cómo anotarse

La obra social de los adultos mayores cuenta con una gran variedad de actividades para incentivar la prevención y el cuidado de la salud. Entre ellas se destacan:

  • Talleres: estas actividades grupales están disponibles en todo el país a través de la red de Centro de Jubilados y Pensionados. Estos espacios estimulan el movimiento, la actividad cognitiva, la expresión artística, los hábitos saludables, el cuidado, la creación de nuevos vínculos y el entretenimiento. Para anotarse, hacer clic en este link.
  • Buen vivir/Actividades individuales: promueven el cuidado personal con servicios como pedicuría, peluquería, belleza de pies y manos, belleza del rostro, masajes y mucho más. Se pueden consultar las opciones disponibles desde este link.
  • Cursos universitarios UPAMI: los interesados pueden elegir cursos dados por más de 60 universidades de todo el país. No es necesario contar con estudios previos. La inscripción es desde este link.
  • Caminos culturales: permite disfrutar del arte y la cultura de nuestro país a través de visitas programadas a museos, centros de exposiciones, teatros, barrios y edificios tradicionales, festivales regionales y exposiciones de afiliados. Para inscribirse se debe presentar el DNI, credencial y último recibo de cobro.
  • Programas de voluntariado: son actividades solidarias en la comunidad, entre las que se destacan “Abuelos leecuentos” (lectura de textos en escuelas e instituciones), “Raíces y retoños” (cultivo de la huerta) y “No me olvides” (promoción de la donación voluntaria de sangre). Para inscribirse se debe presentar el DNI, credencial y último recibo de cobro.
  • Colonias recreativas: actividades recreativas durante todo el año en clubes deportivos y organismos públicos. Incluyen juegos, actividades físicas, cognitivas, expresivas y creativas. Para inscribirte se debe presentar el DNI, credencial, último recibo de cobro y formulario con informe médico completo por la médica o médico de cabecera.
Los cursos y talleres buscan mantener la mente y el cuerpo activos.

Los cursos y talleres buscan mantener la mente y el cuerpo activos.

Cómo son los cursos universitarios del PAMI para jubilados y pensionados

Las propuestas UPAMI, tanto talleres sociopreventivos como cursos universitarios, no requieren formación previa y están coordinadas por docentes universitarios en más de 60 instituciones educativas. Cada curso y taller cuenta con un período específico de inscripción, el cual puede consultarse al acceder a la actividad seleccionada.

La programación contempla modalidades presenciales y virtuales, y en ciertos casos se ofrece la alternativa semipresencial, de acuerdo con lo que disponga cada localidad. Cuando la opción es mixta, la organización y el formato quedan a criterio del docente a cargo. Los cupos disponibles dependen de cada institución y de la modalidad seleccionada.

Esta opción permite estudiar en instituciones como:

  • Universidad Nacional de La Plata
  • Universidad de Buenos Aires (UBA)
  • Universidad Nacional de Mar del Plata
  • Universidad Nacional de Córdoba
  • Universidad Tecnológica Nacional (UTN)
Las actividades gratuitas están orientadas al bienestar, la recreación y el aprendizaje.

Las actividades gratuitas están orientadas al bienestar, la recreación y el aprendizaje.

Cuáles son los cursos UPAMI disponibles

A través de estos cursos, se pueden realizar las siguientes actividades:

  • Salud y bienestar: gimnasia, yoga, memoria, prevención de accidentes.
  • Arte y cultura: música, teatro, fotografía, literatura.
  • Tecnología: computación, redes sociales, manejo de celulares.
  • Oficios: huerta, cocina, manualidades, microemprendimientos.
  • Derechos: leyes para adultos mayores, género, educación ambiental.

Te puede interesar...

Leé más

Noticias relacionadas

NEUQUÉN

Azul Curioso

POLICIALES

Negro

MUNDO

Violeta

CIENCIA Y VIDA

Amarillo Pastel