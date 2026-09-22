Confirmaron el procesamiento de Diego Spagnuolo por sobornos en ANDIS

El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad fue procesado por coimas en compras de medicamentos y presuntas contrataciones irregulares.

Entre los procesados se encuentran el exfuncionario Daniel Garbellini, el empresario Miguel Ángel Calvete y el exfuncionario Pablo Atchabahian.

La Sala II de la Cámara Federal porteña confirmó este martes el procesamiento de Diego Spagnuolo , extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad ( ANDIS ), por irregulares detectadas en la compra de medicamentos de alto costo a determinadas droguerías, con pago de sobreprecios.

El Tribunal de Apelaciones con los votos de los jueces Roberto Boico y Eduardo Farah ratificó los procesamientos de otros 18 acusados y dio por probada la existencia de una "asociación ilícita conformada por funcionarios públicos y particulares", según la resolución.

Entre los procesados se encuentra el exfuncionario Daniel Garbellini, el empresario Miguel Ángel Calvete y el médico y exfuncionario Pablo Atchabahian.

Según la imputación fiscal, la maniobra provocó un perjuicio económico al Estado estimado en 30.337.220.919,77 pesos a través del direccionamiento de compras y sobreprecios.

Por otra parte, la Cámara ratificó el rumbo de la investigación al rechazar un planteo de la familia Kovalivker, propietarios de la droguería Suizo, y otras defensas, que buscaba anular la causa por el supuesto origen ilícito o adulterado de los audios atribuidos a Spagnuolo.

La hipótesis que sostiene el fiscal Franco Picardi -que ya pidió otros 30 procesamientos- es que un grupo paraestatal logró cooptar la agencia de Discapacidad y manejarla en función de sus intereses. Hubo simulación de competencia entre droguerías, sobreprecios, direccionamiento y eventuales retornos.

Parte de la maniobra se habría llevado a cabo a través de un sistema especial de compra, el Siipfis, diseñado para ser más ágil, y utilizado para insumos médicos muy caros y poco frecuentes. Otra parte de la investigación atañe a la compra de insumos ortopédicos, traumatología, amputaciones, cardio, audífonos y sillas de ruedas.

El esquema de coimas e irregularidades en ANDIS investigado

La denuncia judicial se produjo tras la difusión de los audios atribuidos a Spagnuolo en los cuales se mencionaba un supuesto esquema de pago de "retornos" dentro del organismo. En los mismos se mencionaba incluso un 3% a Karina Milei, secretaria y hermana del presidente y su mano derecha Eduardo "Lule" Memen.

Los camaristas rechazaron nuevos planteos de nulidad de la causa en base a la presunta ilegalidad de esos audios que dieron origen a la investigación porque, remarcaron, se ordenó y está en marcha ya una pericia al respecto.

Ahora será el Ministerio de Salud quien intervendrá en el ANDIS y en las próximas horas se conocerá el nombre del nuevo director a cargo.

A Spagnuolo se lo acusa de haber cumplido un rol "clave y fundamental" para el funcionamiento del esquema delictivo, tanto desde la estructura política del organismo como en la articulación de maniobras económicas que le habrían reportado beneficios personales.

Según la investigación, al menos cuatro droguerías -Profarma, Génesis, New Pharma y Floresta- habrían sido beneficiadas de manera sistemática. Juntas ganaron contratos por alrededor de $40.000 millones en el último año y medio.

Este período de ganancias que obtuvieron coinciden con la llegada de Spagnuolo y de su número dos, Daniel Garbellini, a la conducción del organismo. Incluso, en el expediente también se detalla el rol que tuvieron dos personas que no eran funcionarias de ANDIS pero que tenían acceso al sistema de contrataciones. Entre ellas aparece Luciana Ferrari, empleada de un laboratorio privado, señalada por haber intervenido de manera irregular en las decisiones del organismo.