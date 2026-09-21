Aunque el equinoccio será el martes por la noche, el buen tiempo ya empieza a aparecer. Mirá las postales de los jóvenes que disfrutan de los espacios verdes.

Neuquén ya vive la llegada de la primavera: las mejores postales de la tarde al aire libre.

La primavera astronómica todavía tiene unas horas por delante , pero en Neuquén ya se empiezan a sentir esas ganas de salir, encontrarse y disfrutar de los espacios verdes.

Las tardes al aire libre se convierten en una opción para los jóvenes, que aprovechan el césped, los parques y los sectores cercanos al río para compartir mates, charlas y actividades con amigos.

En esta fotogalería, las imágenes muestran cómo se vive la previa de la primavera en Neuquén.

Una tarde entre amigos y al aire libre

Las postales muestran a grupos de jóvenes reunidos en distintos espacios verdes, algunos compartiendo una merienda y otros jugando al fútbol.

El paisaje también empieza a cambiar: los árboles recuperan su follaje y los espacios públicos vuelven a llenarse de personas que buscan aprovechar las jornadas más agradables.

Omar Novoa

Omar Novoa

Omar Novoa

Omar Novoa

Omar Novoa

¿Cuándo comienza oficialmente la primavera?

Aunque tradicionalmente se asocia el comienzo de la primavera con el 21 de septiembre, en 2026 la estación comenzará oficialmente un día después.

Según los datos del Servicio de Hidrografía Naval, el equinoccio de primavera ocurrirá el martes 22 de septiembre a las 21.05.

El equinoccio es el fenómeno astronómico que marca el inicio de la primavera en el hemisferio sur. En ese momento, la duración del día y la noche es aproximadamente similar.

La fecha no es siempre la misma porque el año astronómico no coincide exactamente con los 365 días del calendario.

La primavera también trae las alergias

Con el cambio de estación también aumenta la presencia de polen en el ambiente y pueden intensificarse los síntomas de la rinitis alérgica, como estornudos, congestión y picazón en los ojos.

Entre los hábitos cotidianos que pueden favorecer las molestias aparecen abrir las ventanas en cualquier momento, secar la ropa al aire libre, no cambiarse al regresar de la calle, descuidar los filtros y entrenar cuando hay altos niveles de polen.

Mientras el equinoccio se acerca, Neuquén ya ofrece algunas de las primeras postales de la estación más esperada por quienes disfrutan de las tardes al aire libre.