Cámara Gesell: defensores neuquinos lograron un destacado cambio tras una presentación

Dos integrantes del Ministerio Público se mostraron disconformes luego de recibir una respuesta negativa a la solicitud de que el juez esté presente durante toda la entrevista a un menor y decidieron ir a Impugnación.

Los defensores neuquinos hicieron la presentación ante Impugnación luego de que un juez se pronunció en forma contraria a su pedido.

Una presentación de integrantes del Ministerio Público de la Defensa de Neuquén ante un Tribunal de Impugnación (TI) en relación a la Cámara Gesell fue aceptada y va a generar un destacado cambio en este trámite fundamental que involucra a niños y adolescentes.

El planteo surgió en una causa en la que se debía tomar testimonio a través de una Cámara Gesell. La Defensa había pedido que el juez de Garantías estuviera presente durante toda la audiencia, pero el magistrado rechazó esa solicitud.

Los defensores impugnaron y, por mayoría, los jueces Nazareno Eulogio y Mauricio Macagno hicieron lugar al planteo y revocaron lo resuelto en primera instancia.

El TI estableció que, cuando alguna de las partes solicite la intervención judicial o anticipe que pueden surgir controversias, el juez o jueza de Garantías debe presenciar la totalidad del anticipo jurisdiccional de prueba. Esa presencia puede ser física o mediante videoconferencia.

La respuesta negativa de un juez

El juez de primera instancia había considerado que no era necesaria la presencia judicial durante la toma del testimonio al menor. Según esa postura, las objeciones o planteos que pudieran surgir podían ser resueltos posteriormente por un juez de turno.

La Defensa Pública cuestionó ese criterio. Sostuvo que los artículos 125, 155 y 156 del Código Procesal Penal establecen la intervención judicial en este tipo de actos y que apartarse de esas previsiones por una práctica habitual afecta el principio de legalidad, el debido proceso y el derecho de defensa.

También planteó que trasladar las controversias para después de la audiencia puede generar consecuencias que ya no puedan repararse, especialmente cuando se trata del testimonio de niños, niñas o personas en situación de vulnerabilidad.

Tras el cierre del juicio contra el hombre, un tribunal lo declaró responsable penal.

Uno de los puntos centrales de la resolución es el principio de acto único. La Cámara Gesell busca que el testimonio pueda ser tomado una sola vez, evitando que la persona tenga que atravesar nuevamente una situación que puede resultar especialmente difícil.

En su voto, el juez Eulogio señaló que la normativa procesal establece con claridad la intervención del juez y que una práctica habitual no puede reemplazar lo que dispone la ley.

La importancia de la presencia del magistrado

Caferra y Rapacioli señalaron que “la presencia del magistrado durante toda la audiencia permite que las objeciones y controversias que planteen las partes puedan resolverse en el momento”. De acuerdo con el fallo del TI, esto permite evitar que una cuestión que no fue tratada durante la audiencia termine afectando la validez de la prueba y obligue a repetir el testimonio.

El control judicial también puede realizarse sin interrumpir el trabajo de la profesional de la psicología que lleva adelante la entrevista. “Las cuestiones planteadas por las partes pueden ser abordadas durante los recesos previstos para ese fin”, explicaron los defensores.

El interés superior de los niños como prioridad

De esta manera, la intervención del juez cumple una doble función: garantiza el control de legalidad del acto y contribuye a evitar demoras o situaciones que puedan derivar en la repetición del testimonio.

La resolución del TI, enfatizaron Caferra y Rapacioli, “también vincula esta forma de intervención con el interés superior de niños, niñas y adolescentes y con los estándares de protección establecidos en materia de acceso a justicia y no revictimización”.