El librero que se pone la historia argentina al hombro: "No es vender papel, es divulgar ideas"

De visita por séptima vez en Neuquén, el responsable del stand "Política Argentina Libros" reflexiona sobre la participación política juvenil y comparte recomendaciones fundamentales.

En una esquina de la segunda globa de la Feria del Libro Neuquén 2026 , el stand de Política Argentina Libros se destaca en el habitual bullicio del evento como un espacio de encuentro y debate de ideas.

Al frente está Guillermo Berisso , un apasionado de la historia y la política nacional que pisa el suelo neuquino por séptima vez. Para él, regresar a la provincia no es solo una rutina comercial, sino una cita obligada con lectores, militantes y jóvenes curiosos.

"Cada año recojo compañeros y amigos nuevos. Es una satisfacción enorme que me abran las puertas para charlar con el pueblo de Neuquén sobre política y todo lo que estamos viviendo", reflexiona entre anaqueles colmados de historia.

El stand está adornado por iconografía política, sobre todo peronista. Posters, encendedores, imanes y pines con la cara de Perón, Evita, Néstor y Cristina Kirchner se posan en el mostrador, a la venta.

Maria Isabel Sanchez

De quedarse sin trabajo en los '90 a ser el "distribuidor" de Norberto Galasso

El recorrido de Berisso en el mundo del libro nació marcado por las crisis económicas del país. A comienzos de los años 90, golpeado por el desempleo y con un hijo recién nacido, encontró un primer refugio como vendedor de libros. "Me gustaba mucho y me leía todo los libros antes de salir a vender", contó

Tiempo después logró ingresar a trabajar en un banco, donde permaneció varios años hasta que un nuevo despido lo volvió a dejar a la deriva. Fue en ese momento cuando un compañero le propuso un encuentro que le cambiaría la vida: conocer al historiador Norberto Galasso.

"Fui a verlo y me dijo: '¿Andás con problemas de trabajo? Vendé mis libros. A vos que te gusta la militancia y andás por todos lados, hacelo'. Y de ahí no me despegué más", recuerda sobre aquel hito ocurrido hace casi dos décadas. Desde entonces, Berisso volcó su vida exclusivamente al libro político.

Galasso falleció el pasado lunes 7 de septiembre, hace menos de dos semanas. En esta edición de la feria, el puesto de Berisso exhibe un rincón especial dedicado al emblemático historiador: "Me llena de orgullo cuando los chicos preguntan por él; me da la posibilidad de explicarles quién fue y todo lo que hizo por la Patria".

"Galasso podría haber estado cómodo, pero terminó viviendo con lo justo, dedicando su vida a charlar con los jóvenes", dijo emocionado.

"Si no decidís vos, decide otro": el mensaje a los jóvenes

Frente a una coyuntura que promueve el desinterés por la política, Berisso plantea una postura firme y argumenta que alejarse de la participación pública es "un error garrafal" para las nuevas generaciones.

Maria Isabel Sanchez

"A los más jóvenes les digo que lean, que busquen la historia y ellos mismos saquen sus conclusiones. La única herramienta que tienen los chicos como superación personal son las urnas, es la política. Que los alejen me parece un error garrafal, porque si ellos no deciden, decide otro por ellos, y es peor. La política define si tenés educación, si tenés salud, vivienda o una alimentación digna", enfatizó.

Para el librero, el contexto socioeconómico actual guarda paralelismos directos con el pasado reciente del país: "En los '90 hubo un industricidio y hoy creo que estamos viviendo algo similar. Leer historia sirve fundamentalmente para cuando nos toca elegir: tener un fundamento basándonos en el pasado para no volver a cometer los mismos errores".

De la Semana Santa del '87 al impacto de Néstor Kirchner

El itinerario político personal de Berisso refleja los vaivenes de las últimas décadas argentinas. Sus primeros pasos militantes estuvieron ligados a la defensa de la democracia durante la presidencia de Raúl Alfonsín, llegando a atrincherarse en su casa durante la crisis militar de Semana Santa en 1987. Sin embargo, el desencanto tras el Pacto de Olivos lo mantuvo alejado de la actividad política durante años.

Maria Isabel Sanchez

El reencuentro con la militancia se dio en 2003 con la irrupción de Néstor Kirchner en la escena nacional. "En cuanto entró a la Casa de Gobierno dije: 'Este es distinto, no es lo mismo'. Vi que el peronismo reflejaba mucho de los ideales que yo tenía, como el desendeudamiento con el Fondo Monetario o la unidad latinoamericana", repasa.

¿Por dónde empezar a leer política argentina?

A la hora de asesorar a quien se acerca al stand buscando dar sus primeros pasos en las lecturas políticas, Berisso no duda en recomendar obras clásicas que mantienen plena vigencia:

Juan Domingo Perón: Sugiere empezar por La fuerza es el derecho de las bestias (redactado durante su exilio en 1955), donde repasa la formación del sistema de salud pública junto a Ramón Carrillo y la industrialización del país. Luego recomienda avanzar con La Comunidad Organizada y Conducción Política.

Arturo Jauretche: Destaca títulos como El medio pelo en la sociedad argentina. "Jauretche los escribió hace 70 años, los leés hoy y parece que los escribieron esta mañana", señala.

Norberto Galasso: "Ese es un autor que a mí me gustó porque no escribe, como él decía, con un tinte comercial, sino hablarle al militante. Es otra forma de escribir, otra forma de contar la historia", afirmó, poniendo al historiador nuevamente entre los autores fundamentales.

Felipe Pigna: Lo destacó como accesible y "para toda la familia"

Para Guillermo Berisso, recorrer las provincias argentinas con su stand va mucho más allá de una transacción comercial. "En sí, vender libros no es vender papel: es divulgar ideas y pensamientos. Lo tomo como mi medio de vida y, al mismo tiempo, como mi forma de militancia", concluye.