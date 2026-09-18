La salvaje pelea con un cuchillo terminó con una condena para el exintendente de Pilo Lil: "Deberá darse la vuelta e irse"

El exjefe comunal de Pilo Lil, Eliseo Díaz , fue condenado tras protagonizar una salvaje pelea contra el presidente de la comisión de fomento, Andrés Avelino Infante, a quien amenazó con un cuchillo de importantes dimensiones.

La pena fue impuesta este viernes durante una audiencia en la que el fiscal jefe Gastón Ávila presentó la acusación y los términos del acuerdo para aplicar un procedimiento de juicio abreviado. La defensora de Díaz, Laura Plaza, y la abogada querellante que representó a la víctima, Lorena Miani , avalaron los términos que detalló el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF).

De este modo, el caso quedó resuelto una semana después de ocurrido , con la imputación por el delito de coacción agravada por el uso de un arma.

El acuerdo prevé una pena de tres años de prisión condicional. Además contempla pautas de conducta que, en caso de incumplimiento, convertirán la pena en prisión efectiva: Díaz no podrá ejercer actos de perturbación hacia la víctima ni su grupo familiar; tampoco podrá mantener ningún tipo de contacto por sí o por terceros; y deberá concurrir a controles de la Dirección de Población Judicializada, además de fijar un domicilio. Todo esto por un plazo de tres años también.

El hecho fue cometido el pasado 11 de septiembre, en el interior de ¨El parador¨, ubicado al ingreso de la localidad de Pilo Lil, a la vera de la Ruta 23 y el río Aluminé. En el lugar estaba el presidente de la comisión de fomento, Andrés Avelino Infante, junto a dos mujeres.

El imputado le requirió al funcionario el camión de la comisión de fomento y la respuesta que recibió fue que debía presentar un pedido formal mediante nota. Ante esto, Díaz comenzó a amedrentar a Infante. "No te voy a hacer una mierda y voy a hacer cagar a esta mierda" y "A este lo voy a hacer cagar para eso vine", fueron algunos de sus dichos.

El fiscal jefe indicó que después se produjo un forcejeo entre ambos y Díaz sacó un cuchillo de su cintura. "Te voy a matar", le dijo al funcionario y una mujer que estaba en el lugar –pareja de la víctima- intervino para frenar la agresión.

En tanto, la otra mujer que también se encontraba en el lugar filmó el hecho y ese video fue utilizado como una de las pruebas que presentó el MPF para sostener la acusación.

El acuerdo de pena fue homologado por el juez de garantías Maximiliano Bagnat.

"Las prohibiciones de contacto están vinculadas con la prohibición de ejercer violencia", indicó el magistrado y planteó que, debido a lo pequeño que es Pilo Lil, existe la posibilidad de que ambos hombres se crucen en la localidad. "Ante esa situación usted deberá darse la vuelta e irse", le explicó a Díaz.