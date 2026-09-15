Una disputa administrativa en el parador turístico casi termina en tragedia. Las capturas exclusivas a las que accedió LM Neuquén muestran el ataque de furia.

Locura en Pilo Lil: la imagen del momento exacto en que el ex jefe comunal sacó un cuchillo frente al intendente

La imagen es cruda y vale más que mil palabras. Es el instante exacto en que una discusión administrativa se transformó en una escena de violencia extrema en el corazón de la cordillera neuquina.

LM Neuquén accedió en exclusiva a las capturas del video registrado el viernes pasado entre las 12 y las 12:30 en el salón comedor del Parador Turístico de Pilo Lil , a 55 kilómetros de Junín de los Andes.

Las imágenes avalarían el relato del denunciante, el actual presidente de la Comisión de Fomento, Andrés Avelino Infante . Allí se ve a Eliseo Díaz , quien gobernó el paraje durante 12 años (2019-2023 como presidente y 8 años antes como tesorero), parado frente a Infante con un objeto blanquecino y alargado en su mano derecha, a la altura de la pierna: un cuchillo .

Del otro lado, la escena que estremece: Raquel Fantini, compañera de Infante y referente de Educación, estaba de espaldas y actuaba como escudo humano. Detrás de ella, Infante estaba literalmente resguardado.

"Si no hubiese estado mi señora, hoy la historia sería otra. Literalmente me salvó la vida. Él me buscaba con el cuchillo en la mano", había declarado Infante.

El detonante había sido el pedido del camión comunal para trasladar fardos. Infante le exigió una nota para rendir combustible, como hacen todas las comisiones. La respuesta, según la denuncia penal, fue: "Hijo de puta, te voy a matar, me tenés podrido".

La escalada siguió durante 20 minutos con insultos también a las dos mujeres presentes: la propia Fantini y Eliana Rivera, coordinadora de la Región Sur del gobierno provincial. Fue Rivera quien, al ver que todo se descontrolaba, empezó a grabar.

Parte de una realidad

Ese video de varios minutos es parte de las pruebas que investigan en la Fiscalía de Junín de los Andes. Ya fue entregado a la Justicia, al secretario del Interior Gustavo Coatz y al Ministerio de Seguridad.

Fuentes policiales y judiciales consultadas por LM Neuquén fueron contundentes: "Fue totalmente una locura la actitud de Díaz de exhibir un cuchillo durante una discusión y en tono amenazante, y más habiendo dos mujeres".

Díaz, imputado por agresión y con una perimetral de 4 meses, dio su versión y reconoció que blandió un "verijero" de 10 a 12 centímetros, pero dijo que fue para defenderse porque lo iban a atacar entre tres y que le hicieron "una cama" en el parador.

El salón del comedor del parador turístico de Polo Lil, donde se desencadenó la agresión.

Sin embargo, las imágenes que ahora se conocen desmienten esa coartada y muestran una actitud amenazante, con el cuchillo en mano buscando el contacto.

Cómo sigue la investigación

La causa sigue abierta mientras se aguardan los informes oficiales de la Policía y de la Justicia, pero estas fotos ya exponen el grado de intolerancia y violencia que se vivió en un pueblo de apenas 150 habitantes, donde todos se conocen.

El video íntegro, que se estima que no se ha hecho público para preservar la investigación, sigue siendo la prueba fundamental de la verdad.