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Importantes demoras en tránsito del Tercer Puente y la Ruta 7: qué pasó

La situación causa largas filas en la salida hacia Cipolletti. También se cargó el movimiento en los puentes carreteros. Las imágenes.

Importantes demoras en tránsito del Tercer Puente y la Ruta 7: qué pasó

Importantes demoras en tránsito del Tercer Puente y la Ruta 7: qué pasó

Una importante congestión de tránsito se registraba este martes por la tarde en la Autovía Norte y la salida desde Ruta 7 hacia Cipolletti. Según se conoció, alrededor de las 15:30 horas, en el desvío hacia Cipolletti y en la zona del Tercer Puente se presentaban demoras por el incendio de un automóvil.

El siniestro ocurrió metros antes de la intersección entre la salida hacia Cipolletti y la Autovía Norte. A esto se le sumaban una serie de choques en cadena de diferentes vehículos, por motivo de distracción y frenadas repentinas.

En el lugar trabaja personal de Policía de Tránsito y de Bomberos.

Hasta el momento no hay información oficial respecto a qué provocó el incendio en el vehículo. Según detallaron desde la policía, personal aún se encuentra trabajando en el lugar.

Noticia en desarrollo.

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