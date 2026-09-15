Importantes demoras en tránsito del Tercer Puente y la Ruta 7: qué pasó

La situación causa largas filas en la salida hacia Cipolletti. También se cargó el movimiento en los puentes carreteros. Las imágenes.
Una importante congestión de tránsito se registraba este martes por la tarde en la Autovía Norte y la salida desde Ruta 7 hacia Cipolletti. Según se conoció, alrededor de las 15:30 horas, en el desvío hacia Cipolletti y en la zona del Tercer Puente se presentaban demoras por el incendio de un automóvil.
El siniestro ocurrió metros antes de la intersección entre la salida hacia Cipolletti y la Autovía Norte. A esto se le sumaban una serie de choques en cadena de diferentes vehículos, por motivo de distracción y frenadas repentinas.
En el lugar trabaja personal de Policía de Tránsito y de Bomberos.
Hasta el momento no hay información oficial respecto a qué provocó el incendio en el vehículo. Según detallaron desde la policía, personal aún se encuentra trabajando en el lugar.
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