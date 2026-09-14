Bardas, caminos de tierra, basura acumulada y sectores de difícil acceso forman parte del paisaje donde se concentró la búsqueda del joven de 21 años.

Así es el lugar de la meseta de Centenario donde encontraron el cuerpo de Nicolás Sáez

El sector de la meseta de Centenario donde fue encontrado el cuerpo de Nicolás Agustín Sáez tiene un paisaje marcado por la aridez, las bardas y la presencia de grandes espacios abiertos. Las imágenes tomadas en el lugar por LM Neuquén permiten dimensionar las características del sitio donde terminó la búsqueda del joven, desaparecido desde el 5 de septiembre.

El terreno está atravesado por caminos de tierra y desniveles propios de la meseta. Entre las lomas se forman sectores más bajos, con pequeñas pendientes y cañadones que quedan fuera de la vista desde algunos puntos.

En distintos sectores se observan senderos que atraviesan el terreno y permiten acceder a zonas más alejadas. No hay viviendas alrededor del lugar donde se concentra la mayor cantidad de basura, aunque a la distancia se distinguen construcciones y galpones.

El paisaje también muestra una considerable acumulación de residuos. Hay restos de muebles, cartones, bolsas, plásticos, ramas, neumáticos y distintos objetos desechados que se encuentran distribuidos sobre amplios sectores del terreno.

Esa característica hace que el lugar presente una gran cantidad de elementos dispersos y distintos puntos posibles para ocultar objetos o desplazarse sin transitar por un camino principal.

Sebastián Fariña Petersen

Bardas, basura y caminos entre las lomas

Las fotografías muestran que el sector no es un terreno completamente plano. Las bardas forman desniveles y lomas que interrumpen la visibilidad.

En algunos puntos, los caminos avanzan por el fondo de los sectores bajos, mientras que otros senderos suben por las laderas. La vegetación es baja y está compuesta principalmente por arbustos separados entre sí, dejando grandes superficies de suelo descubierto.

También pueden observarse postes y tendidos eléctricos sobre la parte superior de algunas lomas. A lo lejos aparecen construcciones, árboles y estructuras vinculadas al área ubicada en las inmediaciones.

El contraste entre esos sectores y la zona donde se acumulan residuos permite observar cómo, en pocos metros, el paisaje cambia entre caminos de tierra, vegetación baja, piedras y grandes cantidades de basura.

El sector donde terminó la búsqueda

Nicolás era buscado desde el sábado 5 de septiembre. La investigación había seguido distintas pistas hasta que los operativos se concentraron en Centenario.

El viernes por la tarde, el cuerpo fue encontrado calcinado en un sector cercano al Parque Industrial, en la zona de la meseta, al final de la calle Entre Ríos. Junto a él también había un colchón y otros elementos que fueron incorporados a la investigación. La autopsia posterior determinó que la causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico.

De acuerdo con la acusación presentada por la Fiscalía, Nicolás habría sido trasladado hasta este sector el día de su desaparición. Allí, según la teoría del caso, habría sido atacado con una piedra.

Las imágenes permiten observar las condiciones del terreno en el que se realizó parte de la búsqueda: un espacio amplio, con caminos irregulares, desniveles, vegetación baja y sectores cubiertos de residuos.

Sebastián Fariña Petersen

Un paisaje que permite dimensionar el operativo

El lugar también muestra por qué los rastrillajes requirieron recorrer distintos puntos de la meseta. Los caminos se dividen entre las lomas y se pierden entre los desniveles del terreno, mientras que la gran cantidad de residuos dificulta distinguir a simple vista los elementos que forman parte del paisaje de aquellos que pueden resultar de interés para una investigación.

La zona combina sectores abiertos con otros más resguardados por las propias características de las bardas. A pocos metros de algunos caminos pueden encontrarse depresiones del terreno que quedan parcialmente ocultas desde las zonas más altas.

Fue en este entorno donde los investigadores localizaron finalmente el cuerpo de Nicolás, poniendo fin a ocho días de búsqueda y dando paso a una investigación por homicidio que ahora tiene a una persona detenida.