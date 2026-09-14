Drama en la playa: practicaba surf en soledad y sobrevivió al feroz ataque de un tiburón

Un bombero de 50 años fue mordido en una pierna mientras estaba en el agua y fue trasladado en grave estado a un hospital. El lugar quedó cerrado al público.

Policías retiraron del agua y llevaron a la playa la tabla de surf de la víctima, que presentó daños severos causados por el tiburón.

Un hombre de 50 años sobrevivió al ataque de un tiburón mientras practicaba surf en soledad en la playa de Glenfield, Australia . La víctima sufrió una grave mordedura en la pierna durante la mañana del lunes y debió ser trasladada de urgencia hacia un hospital local, donde ingresó bajo la categoría de prioridad uno.

El ataque se produjo alrededor de las 9:45 en la costa ubicada a 430 kilómetros al norte de Perth, en el estado de Australia Occidental. El herido fue identificado como Mel Ismail, un bombero perteneciente al Departamento de Bomberos y Servicios de Emergencia (DFES) y deportista habitual de la zona, que se encontraba fuera de servicio .

Tras la intervención de los paramédicos, los voceros del Servicio de Salud Rural de Australia Occidental (WACHS) informaron que el paciente permanece en estado grave pero estable .

Ante la gravedad de la situación, las autoridades locales ordenaron el cierre inmediato de la playa

Ante la gravedad de la situación, las autoridades locales ordenaron el cierre inmediato de la playa y solicitaron a los residentes de los alrededores que no se acerquen a la costa.

En el lugar, personal de seguridad retiró del agua la tabla de surf de Ismail, que presentó daños severos causados por el animal y fue trasladado para ser analizado por especialistas de la división de pesca, con el fin de determinar la especie involucrada en la agresión.

Después del drama, la investigación

Las autoridades sanitarias y los organismos de rescate activaron protocolos de contención médica para asistir tanto al herido como a su entorno cercano en la localidad de Geraldton.

Respecto al operativo de asistencia desplegado desde la institución de socorro, la subcomisionada del Departamento de Servicios de Bomberos y Emergencias de Australia Occidental (DFES), Melissa Pexton, declaró: “Nuestros pensamientos están con él, su familia, sus amigos y sus compañeros del DFES”.

En esa misma línea, la funcionaria agradeció "a los servicios de emergencia que acudieron en auxilio" de la víctima. "El equipo de Bienestar del DFES y el personal regional están brindando apoyo al empleado lesionado, a su familia y a sus compañeros de trabajo”, completó.

El ataque del tiburón se produjo en una playa ubicada a 430 kilómetros al norte de Perth, en el estado de Australia Occidental.

Por su parte, la diputada por el distrito de Geraldton y ministra de Pesca en la sombra, Kirrilee Warr, confirmó que la víctima "es un surfista muy conocido en la comunidad".

"Somos una comunidad muy unida y cuando sucede algo así, tiene repercusiones", admitió Warr.

En tanto, sobre la labor de las cuadrillas policiales y sanitarias que aseguraron el sector, la parlamentaria añadió: "Esos primeros intervinientes se habrán encontrado con una escena bastante impactante, así que espero que también estén recibiendo algún tipo de apoyo durante y después de este suceso".

La ola de ataques de tiburón de 2026

El incidente registrado en la playa de Glenfield se enmarca en una secuencia de agresiones de tiburones documentadas en las costas australianas en lo que va de 2026. Solo en el estado de Australia Occidental se contabilizaron dos víctimas fatales durante este año.

En mayo, un hombre de 38 años murió tras sufrir heridas fatales mientras realizaba pesca submarina frente a la isla de Rottnest, a 30 kilómetros de Perth. En junio, en tanto, un buceador de 35 años falleció tras ser atacado por un ejemplar de 4,5 metros cerca de la isla Michaelmas, a 420 kilómetros de la capital estatal.

La estadística de 2026 incluye también episodios graves en la costa este del país, en el estado de Nueva Gales del Sur. En el mes de enero, un niño de 12 años murió tras ser atacado en las aguas de Vaucluse, en Sídney, mientras que días después otro hombre sufrió heridas de gravedad en las playas del sector norte de Manly.

Según los registros de la base nacional de incidentes, durante el año pasado se produjeron al menos diez ataques de tiburón en todo el territorio australiano, cinco de ellos con resultado fatal.

En el acumulado histórico recopilado por el organismo entre los años 1791 y 2025, el país contabiliza más de 1.280 agresiones de escualos, con un saldo de aproximadamente 260 víctimas mortales.