En un nuevo aniversario de la ciudad de Neuquén, desde FECENE celebramos el presente y la transformación de una capital que se ha consolidado como la ciudad más importante de la Patagonia.

Neuquén, la capital de una Patagonia que mira al futuro

Moderna, dinámica y en permanente crecimiento, Neuquén es hoy el centro de una región estratégica para el desarrollo energético de la Argentina y tiene por delante una oportunidad histórica.

Esta transformación puede verse en una ciudad que crece, se integra y proyecta su futuro. La consolidación del Paseo Costero y la recuperación del vínculo con nuestros ríos, la transformación de la Avenida Mosconi y el desarrollo de Terrazas del Neuquén Norte son ejemplos de una planificación urbana que busca acompañar una expansión económica y demográfica sin precedentes.

En ese proceso merece una consideración especial el Parque Industrial Capital , un proyecto estratégico para ampliar y modernizar la infraestructura productiva de Neuquén. Su desarrollo representa una oportunidad para generar nuevos espacios para la radicación de empresas, atraer inversiones y acompañar las necesidades de una cadena de valor energética que crece al ritmo de Vaca Muerta.

Una ciudad que aspira a convertirse en la gran metrópolis de la Patagonia necesita también suelo industrial, infraestructura y servicios capaces de sostener ese crecimiento y generar más oportunidades de empleo y desarrollo local.

Vaca Muerta abre enormes posibilidades, pero el verdadero desafío es conseguir que ese crecimiento energético se traduzca en desarrollo para nuestra comunidad.

Desde FECENE, representando a más de 550 empresas neuquinas proveedoras de la industria energética, creemos que ese futuro debe construirse fortaleciendo la participación de las empresas locales, generando empleo neuquino e impulsando inversiones que dejen capacidad instalada en nuestra provincia.

Neuquén tiene las condiciones para consolidarse como la gran capital económica, productiva y energética de la Patagonia. En este nuevo aniversario, renovamos nuestro compromiso de seguir trabajando para que el crecimiento de Vaca Muerta sea también crecimiento para Neuquén, sus empresas y su gente.

FECENE – Federación de Cámaras del Sector Energético de la Provincia del Neuquén