Neuquén, la capital de una Patagonia que mira al futuro

En un nuevo aniversario de la ciudad de Neuquén, desde FECENE celebramos el presente y la transformación de una capital que se ha consolidado como la ciudad más importante de la Patagonia.
Moderna, dinámica y en permanente crecimiento, Neuquén es hoy el centro de una región estratégica para el desarrollo energético de la Argentina y tiene por delante una oportunidad histórica.
Esta transformación puede verse en una ciudad que crece, se integra y proyecta su futuro. La consolidación del Paseo Costero y la recuperación del vínculo con nuestros ríos, la transformación de la Avenida Mosconi y el desarrollo de Terrazas del Neuquén Norte son ejemplos de una planificación urbana que busca acompañar una expansión económica y demográfica sin precedentes.
En ese proceso merece una consideración especial el Parque Industrial Capital, un proyecto estratégico para ampliar y modernizar la infraestructura productiva de Neuquén. Su desarrollo representa una oportunidad para generar nuevos espacios para la radicación de empresas, atraer inversiones y acompañar las necesidades de una cadena de valor energética que crece al ritmo de Vaca Muerta.
Una ciudad que aspira a convertirse en la gran metrópolis de la Patagonia necesita también suelo industrial, infraestructura y servicios capaces de sostener ese crecimiento y generar más oportunidades de empleo y desarrollo local.
Vaca Muerta abre enormes posibilidades, pero el verdadero desafío es conseguir que ese crecimiento energético se traduzca en desarrollo para nuestra comunidad.
Desde FECENE, representando a más de 550 empresas neuquinas proveedoras de la industria energética, creemos que ese futuro debe construirse fortaleciendo la participación de las empresas locales, generando empleo neuquino e impulsando inversiones que dejen capacidad instalada en nuestra provincia.
Neuquén tiene las condiciones para consolidarse como la gran capital económica, productiva y energética de la Patagonia. En este nuevo aniversario, renovamos nuestro compromiso de seguir trabajando para que el crecimiento de Vaca Muerta sea también crecimiento para Neuquén, sus empresas y su gente.
FECENE – Federación de Cámaras del Sector Energético de la Provincia del Neuquén
Te puede interesar...
Leé más
Cómo es el nuevo tramo del Paseo Costero con el que Neuquén capital celebra su cumple 122
Humboldt, el perro neuquino que encuentra lo que los humanos no pueden
Neuquén a los 122 años: la consolidación de la gran metrópoli patagónica
Noticias relacionadas