Impresionante vuelco de un auto en la Ruta 7: un joven perdió el control y salió de la calzada

El incidente se registró cerca de las 9 y contó con la intervención de los bomberos y policías. El conductor resultó ileso.

El siniestro se registró minutos después de las 9.00, a la altura del barrio La Comarca.

Un impresionante accidente de tránsito tuvo lugar en la mañana de este viernes 11 de septiembre en la Ruta 7 sobre la mano Centenario - Neuquén. Un auto Citroën C4 protagonizó un vuelco a la altura de barrio La Comarca, minutos después de las 9 de esta mañana. El vehículo quedó invertido contra la barda con las cuatro ruedas hacia arriba.

El vehículo era conducido por un joven de 27 años , oriundo de Vista Alegre que se dirigía hacia la capital neuquina. Por motivos que se desconocen, el hombre perdió el control del rodado y salió de la calzada, atravesó la banquina y quedó colocado al costado de la meseta con las cuatro ruedas hacia arriba.

El conductor del automóvil no sufrió heridas de gravedad por la caída y pudo salir por sus propios medios del vehículo. Además, no fue necesaria la intervención de los equipos de emergencias médicas ni la derivación al hospital Natalio Burd .

Rápidamente acudieron al lugar los bomberos voluntarios para verificar que no hubiera riesgo de incendio, el cual fue descartado. Una vez que el peligro de propagación de fuego fue desestimado, los bomberos realizaron maniobras para volver a colocar el vehículo sobre sus cuatro ruedas y retirarlo de la barda.

El hombre no sufrió heridas de gravedad y pudo salir por sus propios medios del rodado

Los conductores de otros vehículos alertaron a la policía sobre el incidente de tránsito y rápidamente acudieron al lugar los efectivos de Tránsito Villa Obrera, quienes verificaron que el conductor contaba con la documentación obligatoria para circular y también fue sometido a un test de alcoholemia que dio como resultado negativo.