Encuentran los huevos fosilizados de los dinosaurios más grandes del mundo

Se trata del género de los titanosaurios. Reptiles gigantezcos, de cuello largo y cerebro pequeño. El descubrimiento dio datos cómo eran sus vidas.

Los dinosaurios más grandes que jamás hayan existido eran capaces de reproducirse en latitudes altas —es decir, regiones alejadas del ecuador— y desarrollaron una estrategia ingeniosa para mantener calientes sus huevos. Así lo reveló un estudio realizado sobre un conjunto de huevos de titanosaurio desenterrados en Argentina.

La mayoría de los huevos y fragmentos de cáscara de titanosaurio, al igual que los de otros dinosaurios, se han encontrado en regiones de latitudes más bajas , más cercanas al ecuador, donde las temperaturas más cálidas habrían facilitado la incubación.

Los científicos creen que estos gigantes herbívoros de cuello largo y cerebro pequeño —miembros de un grupo conocido como saurópodos — vivían en manadas y posiblemente migraban largas distancias, anidando en el mismo lugar durante milenios.

“Sabemos que se han encontrado sus huesos en lugares tan al sur como la Antártida y el sur de Argentina, y tan al norte como Mongolia y Texas”, afirmó Darla Zelenitsky a CNN, paleontóloga y profesora asociada de la Universidad de Calgary, en Alberta. Zelenitsky es una de las autoras principales de la nueva investigación, publicada este martes en la revista Royal Society Open Science.

“Claramente pasaban tiempo en zonas de latitudes más altas, pero hasta ahora no se sabía si también anidaban allí”, añadió Zelenitsky.

A diferencia de algunas especies de dinosaurios más pequeños y de las aves actuales, los paleontólogos están bastante seguros de que los titanosaurios no incubaban sus propios huevos. Su enorme tamaño “habría convertido el nido en una tortilla gigante”, comentó Zelenitsky por correo electrónico.

Por ello, es poco probable que los titanosaurios fueran padres dedicados. Al igual que la mayoría de los reptiles, probablemente ponían sus huevos y dejaban que las crías resultantes se valieran por sí mismas.

Sin embargo, los huevos necesitan calor para desarrollarse y eclosionar, y la luz solar es más escasa en las latitudes altas. El estudio sugiere que los titanosaurios encontraron una forma de lidiar con las temperaturas más bajas en los confines más australes del planeta.

“El escenario más probable es que estos titanosaurios depositaran sus huevos en nidos con forma de montículo, hechos de vegetación y tierra, donde el calor para la incubación provenía principalmente de la materia vegetal en descomposición”, explicó Zelenitsky.

“Las cáscaras de sus huevos eran muy porosas, lo que significa que, si se hubieran dejado a la intemperie, habrían perdido agua y se habrían secado, provocando la muerte de los embriones. Al estar enterrado en arena, tierra o vegetación, el nido conservaba la humedad suficiente para que los huevos sobrevivieran”, agregó.

Nidos del tamaño de mesas de picnic

Los investigadores descubrieron los 255 fragmentos de cáscara de huevo en la Formación Chorrillo, en el sur de Argentina, entre 2020 y 2024. Los restos datan de hace 68 millones de años, época en la que se encontraban en latitudes de entre 55 y 60 grados sur. Las nidadas representan el entorno de anidación a mayor latitud conocido para los saurópodos en todo el mundo, según el estudio, y constituyen la evidencia definitiva más austral de huevos de dinosaurio.

“Sin embargo, lo que resulta especialmente importante de este nuevo descubrimiento es que estos huevos de dinosaurio pertenecían a titanosaurios, unos dinosaurios gigantes de cuello largo y vientre abultado”, afirmó Steve Brusatte, profesor de paleontología y evolución en la Universidad de Edimburgo, quien no participó en la investigación.

“Algunos de los animales más grandes de la historia de la Tierra ponían huevos y criaban a sus crías a altas latitudes durante el Cretácico; se trata de un dato nuevo sobre la biología y el comportamiento de los dinosaurios que nos permite valorar mejor su capacidad de adaptación y resiliencia”.

Paul Upchurch, profesor de paleobiología en el University College de Londres, señaló que los restos de saurópodos son escasos a altas latitudes y que se pensaba que estos gigantes se desplazaban a dichas zonas durante los veranos cálidos antes de regresar a áreas más cercanas al ecuador.

“El hecho de contar ahora con huevos procedentes de una latitud elevada sugiere que podrían haber permanecido allí todo el año, o al menos haber completado su ciclo reproductivo durante la época cálida en esas latitudes altas”, añadió Upchurch, quien tampoco formó parte del equipo de investigación.

Los titanosaurios incluyen a los dinosaurios más grandes que se conocen; se estima que algunos individuos pesaban hasta unos 75.000 kilogramos (más de ocho veces el peso de un Tyrannosaurus rex). Los huevos de dinosaurio son escasos en el registro fósil porque la cáscara es relativamente fina y frágil: se descompone rápidamente en fragmentos diminutos y es difícil de preservar.

No está claro a qué especie de titanosaurio pertenecían los huevos, pero los dientes hallados en el mismo yacimiento correspondían a dinosaurios colososaurios, algunos de los titanosaurios de mayor tamaño, aunque no los más grandes de todos.

“Si estas cáscaras pertenecen a colososaurios, las crías debieron de contar con abundantes recursos alimenticios nutritivos en ese entorno para empezar a ganar las toneladas necesarias y alcanzar finalmente sus colosales dimensiones corporales”, señaló Zelenitsky.

A pesar de que estos dinosaurios eran enormes, sus huevos eran diminutos —aproximadamente una dieciochomilésima parte del tamaño del adulto— y podían albergar unos cuatro litros de líquido; las crías pesaban alrededor de 4 kilogramos.

No obstante, los nidos de los titanosaurios habrían sido lo bastante grandes como para dejar una huella visible en el paisaje, sobre todo si estos dinosaurios anidaban en comunidad.

“Imagino el nido como un montículo de tierra y vegetación del tamaño de una mesa de picnic, con la puesta de huevos enterrada en su interior… así que probablemente no fue una estructura que pasara desapercibida”, comentó Zelenitsky.