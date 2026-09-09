Rastrillajes en la Ruta 40: recuperaron bolsos y ropa vinculados a los robos en el Cerro Chapelco

Los agentes recorrieron el camino que tomó un vehículo vinculado a hechos delictivos con inhibidores de señal. Las mochilas fueron restituidas a sus dueños.

Los agentes de la Comisaría N°23 junto a los efectivos de la División Brigada de Investigaciones realizaron el rastrillaje.

Una serie de robos registrados en inmediaciones de Chapelco Ski Resort de San Martín de los Andes motivó un rastrillaje en la Ruta Nacional 40 que dio resultados positivos. Los agentes de la Comisaría N°23 en conjunto con los efectivos de la División Brigada de Investigaciones realizó un nuevo operativo de búsqueda que logró recuperar bolsos y prendas de vestir vinculadas a los hechos delictivos en la base del cerro.

El procedimiento comenzó alrededor de las 13:27 del martes 8 de septiembre, sobre un sector por el que había circulado un Fiat Cronos rojo , vehículo vinculado a los robos sucedidos durante el viernes 4 y sábado 5 de septiembre. El rastrillaje comenzó sobre la Ruta Nacional 40, a la altura del kilómetro 2197 y se extendió varios metros hasta que los efectivos observaron elementos de interés.

Durante el recorrido, los agentes observaron varios bolsos y prendas de vestir abandonados al costado de la ruta. Por sus características, los elementos podrían guardar relación con objetos denunciados como robados en las denuncias radicadas.

Ante el hallazgo, se dio intervención a la Fiscalía. Cerca de las 14:28 llegó al lugar la fiscal de la IV Circunscripción Judicial de San Martín de los Andes, Inés Gerez, quien autorizó el levantamiento de las pruebas y secuestro de los elementos para incorporarlos a la investigación en curso.

La policía recuperó tres mochilas.

La policía recuperó tres bolsos y fueron restituidos a sus dueños

Entre los objetos recuperados había una mochila negra marca Mammut que contenía distintos elementos, un bolso negro marca Adidas con diversos objetos en su interior y un bolso verde marca Bergans con varios elementos dentro.

Luego de las diligencias correspondientes, los objetos fueron entregados a sus respectivos damnificados y permitió avanzar en la investigación por los distintos hechos delictivos registrados en el Cerro Chapelco.

Robo en Chapelco: dos demorados, un auto secuestrado y dólares bajo la lupa

Un operativo desplegado tras un robo en las inmediaciones del Chapelco Ski Resort terminó con dos hombres demorados, un auto secuestrado y el hallazgo de una importante suma de dinero en pesos chilenos y dólares. El hecho es investigado por la Policía de Neuquén, que recibió información sobre un siniestro en el complejo turístico el pasado sábado 5 de septiembre.

A partir de los primeros datos, efectivos de la Comisaría 23 y de la División Operativa Comando Radioeléctrico de San Martín de los Andes desplegaron un operativo cerrojo para intentar localizar a los sospechosos.

El procedimiento permitió encontrar un Fiat Cronos que estaría vinculado al hecho. El vehículo estaba oculto en un acceso al sector de Villa Río Hermoso.

Allí, los policías demoraron a uno de sus ocupantes y secuestraron preventivamente el rodado para realizar las pericias y demás diligencias ordenadas en el marco de la investigación.

Sospechas de un robo con inhibidores de señal

La investigación por el presunto robo cometido en la zona del complejo Chapelco Ski Resort condujo a sospechas de que habrían utilizado inhibidores de señal para acceder a un vehículo o sustraer elementos.

Pero la pesquisa continuó y tuvo un nuevo resultado el domingo 6 de septiembre. Personal policial logró interceptar en pleno centro de San Martín de los Andes a otro hombre que estaría relacionado con el robo.

El sospechoso es de nacionalidad chilena y, al momento de ser identificado, llevaba una importante cantidad de dinero en moneda chilena y dólares estadounidenses. El efectivo quedó bajo análisis como parte de las medidas destinadas a determinar su posible vinculación con el hecho.

Los investigadores también lograron establecer que el hombre habría pasado la noche en un hotel de la localidad donde dejó distintos elementos que fueron incorporados a la causa y que podrían aportar información sobre el robo y la participación de los sospechosos.

Ahora, la Fiscalía deberá determinar qué grado de participación tuvo cada uno de los demorados, mientras la Policía avanza con las pericias sobre el vehículo y los elementos encontrados.

La investigación busca además establecer si detrás del robo hubo una maniobra organizada y si los inhibidores de señal fueron efectivamente utilizados para concretarlo.