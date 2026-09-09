Insólita persecución de Centenario a Neuquén: robaron un auto, cargaron nafta sin pagar y uno escapó en colectivo

La Policía atrapó a uno de los ladrones cuando terminó el recorrido, en la Plaza de las Banderas. Los otros dos también fueron detenidos.

Robaron un auto en Cipolletti, cargaron combustible sin pagar y uno intentó escapar en colectivo por Neuquén

Tres personas fueron detenidas luego de una persecución que comenzó en Centenario y terminó en la ciudad de Neuquén, después de que escaparan de una estación de servicio sin pagar el combustible y chocaran el vehículo en el que circulaban contra un guardarrail. El auto había sido robado horas antes en Cipolletti y uno de los sospechosos intentó escapar subiéndose a un colectivo interurbano.

El procedimiento se inició el lunes alrededor de las 8 de la mañana, cuando empleados de una estación de servicio YPF de Centenario advirtieron una situación sospechosa. Tres personas, una mujer y dos hombres, habían llegado a bordo de un Fiat Cronos negro, cargaron combustible y luego intentaron pagar con una tarjeta que no se encontraba habilitada.

Ante la advertencia del personal de la estación, se dio aviso a la Policía. Sin embargo, antes de que pudieran abonar la carga, los ocupantes del vehículo se retiraron rápidamente del lugar y emprendieron la fuga.

La situación fue comunicada a la Comisaría Quinta de Centenario, que inmediatamente irradió las características del Fiat Cronos para que pudiera ser localizado. En ese momento se inició un operativo para intentar interceptar el vehículo.

Una impresionante persecución por Ruta 7

Una patrulla de motoristas que se encontraba en inmediaciones del expeaje observó el vehículo cuando circulaba a alta velocidad por la Ruta 7, en dirección hacia Neuquén. Los efectivos comenzaron entonces un seguimiento controlado y comunicaron la situación al resto de las unidades policiales.

El operativo continuó hasta el sector del Parque Industrial de Neuquén. Al llegar a la zona de Conquistadores del Desierto, una mala maniobra provocó que el conductor perdiera el control y terminara impactando contra el guardarrail ubicado sobre la Ruta 7.

El choque impidió que el vehículo continuara su marcha. En ese momento, los tres ocupantes descendieron y emprendieron la fuga a pie hacia el barrio Parque Industrial, por calle Industriales Neuquinos.

Los efectivos lograron detener a dos de ellos: una mujer y un hombre. El tercer sospechoso consiguió alejarse del lugar e ingresar al barrio.

Sin embargo, la Policía continuó con el operativo y utilizó las cámaras de seguridad para seguir sus movimientos. A través de un domo pudieron observar que el hombre abordó un colectivo interurbano que se dirigía desde el Parque Industrial hacia el centro de Neuquén.

Lo siguieron hasta Plaza de las Banderas

Con las características del sospechoso y la información sobre el recorrido del colectivo, los efectivos comenzaron a seguir el transporte.

Finalmente, personal de la División Motorizada logró ubicar el micro a la altura de Plaza de las Banderas. Los policías interceptaron el colectivo y comprobaron que el tercer involucrado se encontraba a bordo. De esta manera, también fue detenido y trasladado para continuar con las actuaciones judiciales.

Durante el operativo, en el sector del Parque Industrial, un efectivo realizó un disparo disuasivo con una escopeta que utiliza postas de goma hacia el aire, en el marco del procedimiento para intentar detener al sospechoso que había escapado.

Según explicó el responsable policial, no hubo personas heridas durante el procedimiento. Tampoco resultaron lesionados los efectivos que participaron en el operativo.

El auto había sido robado en Cipolletti

Uno de los datos que surgió durante la investigación fue que el Fiat Cronos utilizado por los sospechosos tenía pedido de secuestro por un robo ocurrido en Cipolletti.

El vehículo había sido sustraído durante la madrugada del lunes a una vecina de esa ciudad, quien realizó la denuncia en la Comisaría 24 de Cipolletti. De acuerdo con la información policial, las cerraduras del automóvil habían sido forzadas.

A partir de la denuncia, se emitió un pedido de ubicación y secuestro del vehículo, tanto para Río Negro como para Neuquén. Horas después, el auto fue localizado durante la persecución iniciada en Centenario.

La Policía presume que las mismas personas detenidas podrían estar vinculadas con el robo del vehículo, aunque el responsable policial aclaró que esa circunstancia no puede ser confirmada todavía, debido al breve lapso transcurrido entre el robo y la localización del automóvil.

Una vez secuestrado, el Fiat Cronos fue trasladado a la Comisaría Quinta. Allí se aguardó la orden judicial para realizar la requisa correspondiente.

Cuando finalmente se concretó, los investigadores encontraron en el interior del vehículo distintos elementos personales, entre ellos tarjetas y prendas de vestir que, en principio, pertenecerían a la mujer damnificada por el robo.

Tres causas judiciales en paralelo

La investigación derivó en actuaciones judiciales tanto en Neuquén como en Cipolletti. En Neuquén se iniciaron dos causas contra los detenidos.

Una está relacionada con la maniobra realizada en la estación de servicio, donde cargaron combustible y se retiraron sin pagarlo. La otra corresponde al delito de encubrimiento, debido a que circulaban en un vehículo que tenía pedido de secuestro.

A esas dos investigaciones se suma la causa iniciada en Cipolletti por el robo del Fiat Cronos. En ese expediente, el fiscal de esa ciudad imputó a los sospechosos por la sustracción del vehículo.

De esta manera, los tres detenidos quedaron vinculados a investigaciones judiciales en ambas ciudades.

La mujer es oriunda de Río Negro, mientras que los dos hombres son de Neuquén capital. Según informó la Policía, dos de ellos cuentan con antecedentes por otras causas, aunque ninguno tenía una restricción vigente al momento del procedimiento.