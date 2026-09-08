Villa La Angostura: robaron en un departamento y las víctimas descubrieron el aguantadero

La familia descubrió que los delincuentes entraron forzando una puerta. Las víctimas encontraron el escondite de los sospechosos y sus objetos robados.

Una familia vivió una situación de inseguridad en Villa La Angostura , cuando denunció el robo de diferentes elementos en su departamento ubicado sobre la calle Huilliches del Barrio Norte . Los delincuentes ingresaron al inmueble tras forzar una ventana y se robaron electrodomésticos y elementos del hogar.

El robo fue descubierto a la mañana, cuando uno de los integrantes de la familia salió de la vivienda y observó que el portón de ingreso estaba abierto . Según relataron los damnificados, el robo se confirmó durante la tarde, cuando un trabajador llegó al departamento para realizar tareas y encontró una de las ventanas que había sido forzada.

Al ingresar a la vivienda, los residentes encontraron distintos objeto dispersos por todo el lugar y advirtieron el faltante de diversos elementos que estaban previamente en el inmueble.

La policía informó que los objetos denunciados como robados eran una mesada nueva de acero inoxidable con bacha y nylon de color azul, un anafe rojo, una garrafa amarilla de 10 kilos y una pava eléctrica color gris.

También mencionaron el faltante de vajilla, cubiertos, ollas y otros elementos de uso doméstico.

Los agentes recibieron el dato de que un hombre se trasladaba en taxi con los elementos robados.

Los damnificados descubrieron un aguantadero y sus cosas robadas

Según informó el medio local Diario Andino, las víctimas comenzaron a reconstruir la secuencia del robo y lograron identificar un lugar donde presuntamente habían sido trasladadas sus pertenencias. Horas más tarde, los damnificados se acercaron al lugar señalado y observaron a varias personas manipulando y trasladando varios objetos que reconocieron como propios, entre ellos la bacha de acero inoxidable.

Ante esa situación, dieron aviso a la Policía y aportaron información sobre el “aguantadero”. De esta manera, los agentes comenzaron las tareas de investigación y alrededor de las 21 surgió un dato clave para el operativo.

Los agentes encontraron los elementos robados en la vidriera de la despensa.

Los uniformados tomaron conocimiento de que un hombre que se movilizaba en un taxi habría dejado los elementos denunciados como robados en una despensa del barrio Mallín. A partir de ese dato, el personal policial realizó las averiguaciones para determinar el dominio del taxi utilizado y la ubicación de la despensa señalada.

Los agentes encontraron los objetos robados en una despensa: estaban a la venta

La policía logró localizar ambos lugar y se dirigieron hacia el comercio. Los agentes encontraron en el hall de la despensa varios de los elementos denunciados como robados. Según informaron fuentes policiales los elementos fueron dejados en el lugar con la intención de venderlos.

Finalmente, los elementos fueron secuestrados por el personal policial y posteriormente fueron restituidos a su propietario.