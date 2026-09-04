Llevaba drogas a la Villa y cayó con más de medio millón de pesos: confirmaron el juicio

Un hombre que trasladaba marihuana desde El Bolsón para comercializarla fue detenido con 230 gramos y medio millón de pesos. Afrontará el juicio en noviembre.

La audiencia está prevista para el 23 de noviembre a las 9 horas en Villa La Angostura.

Un hombre acusado de trasladar marihuana desde El Bolsón hacia Villa La Angostura para venderla comenzará a ser juzgado el próximo lunes 23 de noviembre a las 9 de la mañana. La causa surgió a partir de que los agentes de la Comisaría 28° atraparon al acusado con más de 230 gramos de cannabis sativa en su vehículo con presuntos fines de comercialización.

De acuerdo con la acusación fiscal, el imputado es Pastor Silvestre Muñoz Álvarez , que fue detenido el 13 de marzo de 2026 , alrededor de las 14, cuando estaba a bordo de un vehículo Hyundai sobre la calle Maestro Pérez al 592. El hombre tenía 156,33 gramos de cannabis sativa en auto, presuntamente para comercializarla.

La investigación comenzó minutos antes, cuando el personal de la Comisaría N°28 recibió una alerta de la Sala de Monitoreo sobre una posible transacción para la venta de sustancias ilícitas en inmediaciones de la estación de servicio de ACA.

Los agentes secuestraron 156,3 gramos de marihuana fraccionada y lista para su comercialización.

Los agentes encontraron 37 envoltorios con marihuana

A partir de esa información, los efectivos acudieron al lugar, realizaron las tareas de investigación y solicitaron los registros de las cámaras de Monitoreo Urbano. Luego comunicaron la situación a la Fiscalía para obtener una orden para detener al sospechoso y secuestrar el vehículo.

Los efectivos localizaron al sospechoso en la calle Maestro Pérez y llevaron adelante su detención. Durante la requisa del Hyundai, los efectivos encontraron 31 envoltorios de cannabis sativa con un peso total de 120 gramos, además de otros seis envoltorios con 69,2 gramos de marihuana.

A ese material se sumaron 8,1 gramos de cannabis encontrados durante la requisa personal. Entre todo el material secuestrado en los distintos envoltorios superó los 197 gramos, sin contar los otros derivados de la planta.

El tribunal colegiado que estará a cargo del debate estará integrado por los jueces Juan Pablo Balderrada, Ignacio Pompo y Maximiliano Bagnat. El juicio se realizará en la ciudad judicial de la localidad cordillerana.

La causa surgió a partir de que el Centro de Monitoreo Urbano captó una presunta venta de drogas, cerca del ACA. Julián Campos

Secuestraron más de medio millón de pesos en dinero en efectivo

La Policía también secuestró dos balanzas de precisión, 44 bolsas de nylon y recortes de bolsas, entre otros elementos de fraccionamiento. También incautaron frascos con aceite de cannabis, semillas, teléfonos celulares, cuadernos y papeles con anotaciones.

Entre los elementos secuestrados también había dinero en efectivo, los agentes encontraron $568.000 solo en la requisa personal, además de otros montos en distintas partes del vehículo.

Como parte del procedimiento, quedó secuestrado el vehículo Hyundai y varios teléfonos celulares, entre ellos equipos Samsung y un iPhone 11.

El tribunal colegiado estará integrado por los jueces Juan Pablo Balderrama, Ignacio Pombo y Maximiliano Bagnat.

La teoría de la Fiscalía sostiene que el conjunto de elementos secuestrados, desde la sustancia ilegal fraccionada, las balanzas, los envoltorios y las anotaciones, se vinculan con la hipótesis de comercialización de estupefacientes.

El juicio será el encargado de determinar la responsabilidad penal del acusado y valorar las pruebas incorporadas al expediente.