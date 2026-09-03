Encontró a su esposa con su amante, lo mató a puñaladas y la obligó a ella a limpiar la escena del crimen

Tras el brutal asesinato, el principal sospechoso se bañó y escapó. La víctima fue identificada.

El hombre se duchó y luego se dio a la fuga tras el crimen.

Un hombre mató a puñaladas al amante de su esposa luego de descubrirlos juntos en su vivienda. El crimen ocurrió el miércoles y, según la Policía, el agresor atacó a la víctima durante una pelea y luego escapó. La investigación continúa para determinar con precisión cómo ocurrió el homicidio.

El operativo comenzó a partir de un llamado de emergencia por un episodio de violencia doméstica en Foz do Iguaçu, Brasil. Una mujer había pedido auxilio porque, según denunció, estaba siendo agredida por su marido, identificado como Evandro Martins.

Mientras los efectivos policiales se dirigían hacia la vivienda, recibieron una segunda alerta en la que se advertía sobre un posible homicidio en la misma dirección.

Al llegar, los policías encontraron el cuerpo desnudo de Clynton Moisés Lopes tendido en el patio, en medio de un charco de sangre. A su lado estaba la mujer, visiblemente alterada. El sargento Benjamim Ferreira explicó que, en un primer momento, los agentes no lograron comprender qué había sucedido.

Una vez que la mujer logró tranquilizarse, contó que mantenía una relación extramatrimonial con Lopes y que su esposo había descubierto el engaño.

Una pelea y al menos diez puñaladas

Según el relato de la mujer, luego de descubrir la situación, Martins inició una fuerte discusión con Lopes. El enfrentamiento derivó en una pelea a golpes y, durante el altercado, el sospechoso habría tomado un cuchillo y apuñalado al hombre al menos diez veces, de acuerdo con la información publicada por el medio brasileño Tribuna Foz.

La mujer también declaró que, después del ataque, su esposo se duchó y la obligó a limpiar la vivienda antes de abandonar el lugar.

Antes de escapar, además, el sospechoso habría pinchado todos los neumáticos del automóvil de la víctima.

El acusado permanece prófugo

Tras el crimen, la Policía desplegó un operativo para localizar a Martins, pero hasta el momento no había sido detenido. Los investigadores trabajan para reconstruir la secuencia del homicidio y determinar las circunstancias que rodearon el ataque.

El caso provocó conmoción entre los vecinos de la zona y permanece bajo investigación.

En paralelo, la abogada Fabiana Irala de Medeiros, defensora del acusado, difundió un comunicado en el que sostuvo que su cliente está “profundamente afectado por el trágico desenlace” y que colaborará con la Justicia.

“No se va a sustraer a las responsabilidades jurídicas que le corresponden”, afirmó la letrada. También señaló que “todas las circunstancias serán oportunamente esclarecidas”.