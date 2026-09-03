El tecladista Jonathan Meléndez y su familia fueron encontrados sin vida en su departamento. Se conocieron las imágenes de las cámaras de seguridad.

Masacre en México: quién es el argentino detenido por matar a un músico, su mujer embarazada y su hija.

Al menos cuatro personas y una mascota fueron encontradas muertas en el interior de un departamento ubicado en el Estado de México . Entre las víctimas fatales de la masacre se encuentra el músico y compositor Jonathan Meléndez , tecladista de la agrupación Camilo Séptimo, de 38 años, junto a su familia.

Las autoridades locales informaron la detención de dos hombres investigados por su probable responsabilidad en el hecho, entre quienes figura un empresario de nacionalidad argentina que mantenía vínculos comerciales con el artista.

En el lugar se constató la presencia del cuerpo de Meléndez , DE su esposa de 35 años (quien se encontraba embarazada de 4 meses), el de la hija de ambos de 3 años, y el de una mujer de 21 años que trabajaba en el domicilio.

Una cámara de seguridad del ascensor de la residencia del músico muestra al argentino sospechoso minutos antes del episodio, según informó Radio Fórmula.

Los cuerpos fueron localizados maniatados, al igual que su mascota. Por otro lado, la menor fue hallada con un impacto de arma de fuego en la cabeza y la empleada doméstica presentó impactos en la espalda, confirmó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

También establecieron que la brutal masacre ocurrió entre las 17:30 y las 19:40 horas del último martes.

La reconstrucción de los hechos señaló que dos personas habrían ingresado al departamento "aprovechando la relación de confianza de uno de ellos con las víctimas".

Quién es Diego, el argentino detenido por la masacre en México

El argentino fue identificado como Diego Sebastián Rosen Ferlini, de 51 años, quien desarrollaba actividades vinculadas al sector inmobiliario y, según medios mexicanos, aparece relacionado con NOMAD Property México, una firma dedicada al alquiler de propiedades en destinos turísticos.

De acuerdo con datos difundidos por el medio mexicano Reporte Índigo, Rosen Ferlini se desempeñaba en la actividad inmobiliaria dedicada al alquiler de propiedades en destinos turísticos como Valle de Bravo y Acapulco, a través de la firma NOMAD Property México.

La misma fuente indicó que el empresario se habría asociado con Meléndez para el desarrollo de este emprendimiento. Por esta actividad, el argentino venía recibiendo últimamente denuncias públicas por fraude.

A partir de esa relación comercial, se planteó la posibilidad de que el móvil del crimen hubiera estado relacionado con una presunta disputa económica por 300.000 pesos mexicanos. Sin embargo, esa motivación todavía no fue confirmada de manera oficial.

Qué se sabe de las víctimas fatales y cómo ocurrió el múltiple asesinato

El ataque ocurrió dentro de una vivienda ubicada en Atizapán de Zaragoza. Jonathan Meléndez estaba allí junto con su esposa, quien cursaba un embarazo de cuatro meses, su hija de tres años y una trabajadora doméstica.

Las cuatro personas fueron asesinadas. Además, la mascota de la familia también fue encontrada muerta y maniatada. El único sobreviviente fue el hijo de seis años del músico, que se encontraba dentro de la propiedad cuando llegaron las autoridades.

Dos de los adultos fueron encontrados con heridas de arma de fuego en la cabeza. La niña también sufrió una lesión de bala en la cabeza, mientras que la cuarta víctima, la mujer de 21 años, tenía un disparo en la espalda.

Jonathan Meléndez, tecladista y compositor de Camilo Séptimo, tenía 38 y formaba parte de una de las bandas más reconocidas de la escena indie y alternativa de México.

La banda, fundada en Ciudad de México en 2013, alcanzó notoriedad en América Latina con discos como Óleos, Navegantes y Ecos, consolidándose como una referencia del rock alternativo contemporáneo.