El entrenador argentino que dio la gran sorpresa en el Mundial de Hockey 2026.

Maximiliano Caldas , surgido del Club Ciudad de Buenos Aires, es un exjugador de Los Leones que logró ser respetado a lo largo del planeta hockey por sus actuaciones en las mejores ligas del mundo y luego de haber sido parte de largos procesos con los seleccionados mayores de Países Bajos . En la actualidad, se encuentra al mando de España de cara a la final del Mundial de Hockey , tras eliminar en semifinales al conjunto local, Países Bajos .

Al empezar su camino en el hockey español todo era incertidumbre y desazón, pero el conocimiento que logró inspeccionando a los rivales en Países Bajos lo ayudó para arrancar su nuevo desafió con mayor claridad. Ya en 2024, cuando logró la clasificación para los Juegos Olímpicos de Paris 2024, el entrenador decía: “Creo que estamos en muy buen camino, desde que comencé he intentado estar cerca de los jugadores, conocerlos tanto por dentro como fuera del campo, que me conozcan a mí y sepan que mi tarea está abocada a ayudar a que mejoren como deportistas de alto rendimiento".

Maxi tiene su fórmula para generar la confianza suficiente en su grupo de trabajo y lograr que las instancias cúlmines se sientan una más del propio camino: “Es un equipo de procesos, lo último que tenemos que hacer es transmitirles a los jugadores que estamos nerviosos, que no creemos en lo que hacemos, tener muchas más reuniones o de repente hacer cosas que nunca hemos realizado; es justamente lo contrario, simplificar las temáticas ya habladas, el vocabulario y enfocarnos en ser mejores en lo que hacemos bien y entender que esta clase de partidos traen consigo unas emociones diferentes y extras”.

Maximiliano estuvo muchos años dedicándose al hockey fuera de Argentina y eso dejó una marca en él: “Espero cada vez ser mejor entrenador, me doy cuenta de que, si bien el juego es relevante, la parte fundamental es la persona y el jugador, o la jugadora”.

Maximiliano Caldas, exponente del hockey argentino a nivel internacional

Maxi Caldas fue parte de los seleccionados neerlandeses por 11 años y aunque su comienzo en aquellas tierras no fue como esperaba la forma en que lo topó lo hizo crecer. "Lo más relevante de mi estadía de Países Bajos es mi mujer y mis hijos, pero por lejos. El haberme encontrado como persona en un momento delicado de mi vida (en el 2000 cuando me divorcié de mi primera esposa) donde aún no tenía idea de quién era yo, en aquel entonces un inmaduro de 28 años", mencionó el entrenador.

Maco es un fanático de Muni, su club de la infancia, y si bien cada vez que regresa a la Argentina intenta pasar por la institución a la distancia continúa dialogando con sus maestros: “Sigue prevaleciendo de aquel chico que surgió del Club Ciudad de Buenos Aires el contacto con Sergio Vigil, Marcelo Garraffo, Fernando Ferrara, Carlos Geneyro, Miguel Castaño, gente que realmente me gusta preguntarles, pedirles feedback y sean críticos con lo que ven. Manu Brunet es otro con el que converso mucho, personas de confianza que tengo la certeza de que van a ser honestos conmigo y dirán las cosas como las ven”.

Respecto al trabajo hecho en España y el que queda por pulir, Maxi no anduvo con rodeos para mencionar los siguientes pasos a mejorar: “Tenemos una intención muy ofensiva de jugar agrupando mucha gente, atacar rápido y encontrar combinaciones a la carrera, nos gusta defender y presionar arriba, hay mucha juventud y velocidad en el equipo y muchas veces tus virtudes también son tus defectos, lo que tenemos que hacer para ser todavía mejores es ser más consecuentes con las cosas que debemos hace siempre bien y eso nos cuesta. Técnicamente, si hay que parar diez bolas no cuenta si lo hacemos bien con ocho y dos le erremos por ir de sobrados, entender lo que toca en cada momento del partido y subir nuestras bases de jugadores es algo que todavía podemos mejorar muchísimo. Tanto a nivel clubes como selección”, sentenció Maco.

Caldas se refirió también a por qué eligió el proyecto de España: “Lo que me motivó es poder hacer un trabajo integral con el seleccionado, juntar un staff que me diga que no y me enseñe desde las entrañas lo que es el hockey español, que los más jóvenes crezcan sabiendo el significado de jugar para la absoluta; además del estilo de vida, el clima, la comida, y escaparle a la lluvia por el sol del mediterráneo y la verdad que fue una elección que me ha llenado el corazón, tanto a mi como a mi familia”.