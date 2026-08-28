A contrarreloj: cuánto tiempo le queda a Julián Álvarez para salir del Atlético de Madrid

El delantero ya expresó su deseo de recalar en el Barcelona, pero cuenta con otra alternativa que podría materializarse.

Julián Álvarez atraviesa los últimos días de un mercado de pases que puede definir su futuro en el Atlético de Madrid : el delantero mantiene firme su deseo de dejar el club y tiene a Barcelona como destino prioritario, pero la dirigencia colchonera se niega a negociar con el conjunto catalán. Por lo pronto, quedan apenas cuatro días de margen para resolver su futuro.

La situación se tensó en las últimas horas. La Araña volvió a ausentarse de los entrenamientos por tercera jornada consecutiva, tras comunicar durante el Mundial 2026 que quiere una transferencia . El club, en cambio, sostiene que no necesita desprenderse de su principal figura y endureció su postura ante el Barsa, que puja de la mano de su presidente Joan Laporta.

El vínculo contractual también condiciona el escenario: el Colchonero incorporó al cordobés desde Manchester City en 2024 y le firmó un contrato hasta junio de 2030, sin una fecha inmediata de vencimiento. La operación tuvo un costo de 75 millones de euros fijos , más otros 20 millones en variables, y fue una de las mayores inversiones del club. Por eso, el Atleti pretende recuperar su inversión.

La postura del cuadro capitalino es contundente: no habrá negociación de ningún tipo con el club culé. El Consejo de Administración respaldó la decisión y aseguró que los catalanes no cumplieron con las condiciones para una operación. También rechazó una propuesta del Real Madrid y sostiene que, si el oriundo de Calchín quiere salir, deberá ejecutarse la cláusula de 500 millones de euros.

Julián Álvarez presentó un informe médico al Atlético de Madrid en el que LE DIAGNOSTICARON DEPRESIÓN.



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Barcelona mantiene el interés y espera que el futbolista pueda destrabar la operación. En ese contexto, elevó su propuesta hasta los 120 millones de euros, pero sigue muy lejos de las pretensiones del elenco rojiblanco. Según trascendió, el Colchonero aspira a obtener entre 120 y 150 millones, con una parte del pago realizada al contado.

Por qué el Arsenal no figura como opción para Julián Álvarez

En este contexto apareció Arsenal, con mayor capacidad económica que los culés en la actualidad. El club inglés llegó a evaluar una oferta de 135 millones de euros, pero el campeón y subcampeón del mundo descartó la posibilidad de regresar a la Premier League. Su prioridad es seguir en España junto con su familia, mientras las dificultades migratorias complicarían una mudanza a Inglaterra.

El conflicto ya tuvo consecuencias visibles con los hinchas rojiblancos. En el partido frente a Villarreal, que acabó 2-2, Álvarez fue recibido con una fuerte silbatina cuando ingresó en el segundo tiempo. Además, después del encuentro no participó del saludo al público junto con sus compañeros, según explicó la propia institución, para evitar mayor tensión.

La respuesta de DIEGO SIMEONE sobre la situación de JULIÁN ÁLVAREZ y su relación con el ATLÉTICO MADRID



“¿Si se puede revertir? EN LA VIDA SE PUEDE REVERTIR TODO MIENTRAS TENGAMOS SALUD”, dijo el Cholo respecto a Araña, quien volvió a ausentarse del entrenamiento y no… pic.twitter.com/PzC9TKN23n — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 28, 2026

Mientras tanto, el Cholo Simeone quedó en medio de una disputa que excede lo futbolístico. El entrenador utilizó al delantero ante Villarreal, aunque el clima del estadio mostró que la situación sigue lejos de normalizarse. En Cataluña, el DT Hansi Flick dejó claro que Julián es el atacante que quiere y que no pretende incorporar a otro delantero si la operación fracasa.

Julián Álvarez volvió a los entrenamientos con el Atlético de Madrid

Los próximos cuatro días serán determinantes. Si no aparece una salida concreta antes del cierre definitivo del mercado el próximo martes 1 de septiembre, el artillero -que según versiones sufriría de depresión a raíz de la coyuntura que atraviesa- deberá continuar en Atlético de Madrid con un contrato vigente hasta 2030, con una relación profundamente deteriorada. En las últimas horas, la Araña volvió a los entrenamientos y podría desescalar el conflicto.