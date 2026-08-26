Sigue el escándalo: porqué Julián Álvarez se ausentó de la práctica del Atlético de Madrid

El delantero faltó al entrenamiento del Colchonero y generó un sinfín de rumores al respecto. Qué dijo el club.

Las señales de una relación rota, no cesan y el clima es cada día más complejo, según respalda cada uno de los gestos de la araña en los entrenamientos y el duelo donde debutó en La Liga . Para mayor problema del jugador, el club no está completamente abierto a una transferencia, tal como quiere el jugador.

Llamativamente, el delantero de último paso por el Manchester City no se presentó a entrenar con el equipo en el predio. Según informó el club, su ausencia tendría que ver con una indisposición que lo privó de hacerse presente en el Centro Deportivo Majadahonda.

Más allá de esto, se espera que el jugador esté disponible para el duelo por la tercera fecha del torneo español ante el Sevilla, en condición de visitante. Cabe recordar que en medio de estas dificultades hay un tire y afloje de las partes debido a que quiere irse al Barcelona, club que ofertó 100 millones de euros a pagar en seis cuotas pero el club decidió que lo venderá solo por los 500 milloes de euros.

Mientras tanto, en Barcelona festejan como Julián

Raphinha fue uno de los protagonistas del debut del Barcelona en la liga española. El brasileño convirtió de penal ante Elche para abrir el partido y, después del gol, sorprendió con una particular celebración: se llevó una mano hacia adelante y realizó una pose inspirada en Spider-Man. La imagen rápidamente se viralizó y generó todo tipo de comentarios en las redes sociales.

El festejo de Raphinha que llamó la atención en España

El festejo llamó especialmente la atención por el contexto que atravesaba Julián Álvarez. Apenas unas horas antes, el delantero argentino había sido recibido con fuertes silbidos por los hinchas del Atlético de Madrid durante el partido frente a Villarreal. La reprobación se repitió cuando el Cholo Simeone decidió mandarlo a la cancha en el segundo tiempo, en un encuentro que finalmente terminó 2-2.

Raphinha marcó y festejó con una pose del Hombre Araña... ¿Quiere decir algo el crack brasileño de Barcelona?



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Por esa coincidencia, algunos usuarios relacionaron inmediatamente la celebración del crack del Scratch con la situación de la Araña. El argentino fue uno de los grandes nombres del último mercado de pases del Barsa y su posible llegada al conjunto catalán generó expectativas durante varios meses. Finalmente, la operación no se concretó y el delantero continuó en el Colchonero, donde ahora atraviesa un momento especialmente complicado con los fanáticos.

La escena también alimentó las especulaciones porque el conjunto culé comenzó la temporada con cambios importantes en su ataque. Robert Lewandowski y Ferran Torres dejaron el club, mientras el ex Leeds United se mantiene como una de las principales referencias ofensivas del equipo dirigido por Hansi Flick. En ese contexto, la imagen del atacante celebrando como el superhéroe fue interpretada por algunos como un supuesto guiño hacia el oriundo de Calchín.

Qué dijo Raphinha sobre la celebración como Spider-Man

Sin embargo, detrás del festejo habría una explicación mucho más sencilla y personal la pose no estaría dedicada a Julián ni tendría relación con la situación del campeón del mundo. Según trascendió, la celebración fue una promesa familiar que Raphinha le había hecho a su hijo Gael, quien le había pedido que festejara de esa manera si tenía la oportunidad de marcar.

El brasileño provocó el penal tras un gran recorte sobre Chust y convirtió desde los doce pasos para poner el 0-1 ante Elche. Ya en el complemento, volvió a aparecer con una gran definición para marcar el 0-3 y completar su doblete. Entre un gol y otro, Fermín López se encargó de terminar de liquidar el partido con una ráfaga espectacular.

El mediocampista marcó dos goles en apenas ocho minutos: primero aprovechó una asistencia de Gordon después de una gran corrida y luego recibió un pase filtrado de Espart para definir cruzado. Así, el elenco blaugrana terminó goleando 5-0 en el Martínez Valero y arrancó de gran manera en el certamen doméstico.