Barcelona lo quiere: las fuertes palabras del presidente sobre el interés por Julián Álvarez

Joan Laporta, mandatario del Blaugrana, no se guardó nada este miércoles sobre el deseo de fichar al delantero. Qué dijo.

Barcelona apretó el acelerador por su interés de querer fichar a Julián Alvarez con declaraciones impactantes de su presidente Joan Laporta , que volvió a referirse al escándalo a través del sitio oficial de la institución de Cataluña, en un día especial para el delantero debido a que se ausentó a los entrenamientos del Atlético de Madrid por un motivo especial .

En medio de esta aparición pública donde fue contundente, el periodista Germán García Grova, especializado en mercado de pases, confirmó que el entrenador Diego Simeone habría dado el 'ok' para que sea vendido.

"Que sepan que, si están dispuestos a vender al jugador durante esta ventana de transferencias de verano, estaríamos listos para comprarlo, siempre y cuando podamos llegar a un acuerdo en torno a la oferta que les hemos hecho”, comenzó diciendo en un video publicado en las redes sociales oficiales de la institución.

Según informa Germán García Grova, Diego Simeone aceptó que Julián Alvarez se vaya de Atlético de Madrid. Es probable que el delantero se marche en este mercado de pases -el libro cierra el 1 de septiembre- pero deberá aparecer el dinero deseado: 130 millones de euros. Un… pic.twitter.com/TlEXdpfViv

President Joan Laporta speaks on the signing of Julián Alvarez.

Full footage—where he also addresses last Sunday’s incidents in Elche—is now on Barça Play.

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En su relato, fue claro y contundente: “Seguimos muy interesados en Julián Álvarez. Nos gustaría que aceptaran nuestra oferta, y lo estamos haciendo con el máximo respeto hacia el Atlético de Madrid”.

Crece el calvario de Julián Alvarez en el Atlético de Madrid: se ausentó al entrenamiento por un motivo especial

Julián Alvarez atraviesa, sin dudas, el momento más complejo de su carrera deportiva por la fuerte pelea con el Atlético de Madrid desde que decidió hacer público en medio del Mundial 2026 que deseaba ser traspasado en este mercado de pases. Luego de banderas en su contra que aparecieron en el predio del club, la lluvia de silbidos que apareció en el Wanda Metropolitano frente al Villarreal, la pelea se acrecentó este miércoles por una fuerte decisión que tomó el delantero.

Las señales de una relación rota, no cesan y el clima es cada día más complejo, según respalda cada uno de los gestos de la araña en los entrenamientos y el duelo donde debutó en La Liga. Para mayor problema del jugador, el club no está completamente abierto a una transferencia, tal como quiere el jugador.

Qué pasó con Julián

Llamativamente, el delantero de último paso por el Manchester City no se presentó a entrenar con el equipo en el predio. Según informó el club, su ausencia tendría que ver con una indisposición que lo privó de hacerse presente en el Centro Deportivo Majadahonda.

Más allá de esto, se espera que el jugador esté disponible para el duelo por la tercera fecha del torneo español ante el Sevilla, en condición de visitante. Cabe recordar que en medio de estas dificultades hay un tire y afloje de las partes debido a que quiere irse al Barcelona, club que ofertó 100 millones de euros a pagar en seis cuotas pero el club decidió que lo venderá solo por los 500 milloes de euros.