Con Coudet en la cornisa, River se juega el pase a cuartos de la Sudamericana: hora y TV

El Millo busca meterse entre los mejores ocho del certamen frente a Independiente Santa Fe de Colombia.

River se juega este miércoles el pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana frente a Independiente Santa Fe , en un momento de mucha incertidumbre para el equipo dirigido por Eduardo Coudet y su continuidad. El conjunto de Núñez necesita dejar atrás su irregular presente y conseguir un resultado que le permita continuar en el certamen continental.

El partido comenzará a las 21:30 en el Estadio Monumental y contará con transmisión de DSports, Paramount+ y Disney+ . El encargado de impartir justicia será el uruguayo Esteban Ostojich , mientras que su compatriota Leodán González estará a cargo del VAR .

El escenario está lejos de ser el ideal para el Millonario. River apenas consiguió cuatro puntos en las primeras seis jornadas del Torneo Clausura y actualmente ocupa el penúltimo lugar de la Zona B, únicamente por encima de Aldosivi de Mar del Plata.

En su última presentación, además, el equipo dejó escapar una oportunidad importante. Llegó a tener una ventaja de 2-0 ante Vélez, pero el Fortín reaccionó y terminó rescatando un empate en el Monumental.

En el plano internacional, la realidad había sido bastante diferente. River terminó líder del Grupo H de la Copa Sudamericana con 14 puntos, una actuación que le permitió avanzar directamente a los octavos de final sin necesidad de disputar la instancia de playoffs.

Del otro lado estará un Independiente Santa Fe que llegó a esta competencia después de quedar eliminado de la Copa Libertadores. El conjunto colombiano finalizó tercero en el Grupo E y posteriormente debió disputar los playoffs de la Sudamericana.

En esa instancia, Santa Fe mostró una gran superioridad y eliminó a Caracas de Venezuela con un contundente 5-0 en el resultado global.

Ahora, ambos equipos definirán su futuro en Buenos Aires después de un primer capítulo sin ventajas. El encuentro de ida, disputado en Colombia, terminó 0-0, pero River fue muy superado en el desarrollo.

Este miércoles, el conjunto argentino tendrá la posibilidad de definir la serie ante su gente. Por la crisis futbolística que atraviesa y los fundados cuestionamientos, la continuidad de Coudet parece atada al resultado de esta noche.

La previa

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Joaquín Freitas, Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Independiente Santa Fe: el director técnico aún no confirmó el 11 titular. DT: Pablo Repetto.

Estadio: Monumental

Árbitro: Esteban Ostojich (Uru)

VAR: Leodán González (Uru)

Hora: 21:30. TV: DSports, Paramount+ y Disney+