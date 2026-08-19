Re caliente: el insulto del Chacho Coudet para Borré en pleno partido

El Millonario igualó 0 a 0 ante Independiente Santa Fe por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, en un partido donde sufrió mucho.

Eduardo Coudet protagonizó un fuerte cruce con Rafael Santos Borré durante el empate 0 a 0 entre River e Independiente Santa Fe , por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana . La situación ocurrió en el primer tiempo, mientras el entrenador daba indicaciones de manera insistente desde afuera de la cancha.

En medio de ese momento, Borré se acercó al banco y le pidió calma al técnico por la cantidad de órdenes que estaba dando. La respuesta de Coudet fue contundente y quedó registrada por las cámaras: “Cerrá el cu..”. La frase generó repercusión rápidamente por el tono de la discusión y por el contexto de un partido incómodo para el club de Núñez.

La escena se vio con claridad durante el entretiempo, cuando la transmisión repasó los momentos más importantes de la primera parte. Allí se pudo observar el intercambio entre el entrenador y el delantero colombiano, en una imagen que reflejó el clima de tensión que atravesó River durante varios pasajes del encuentro.

Más allá del cruce, el Millonario no logró romper el cero en Bogotá y terminó llevándose un empate ante Santa Fe. El equipo de Coudet sufrió en varios momentos del partido, especialmente por pérdidas en salida y ataques rápidos del conjunto colombiano, pero sostuvo el resultado y definirá la serie en el Monumental.

La pausa de hidratación y una posible multa

Además del enojo con Borré, Coudet también quedó bajo la lupa por otra situación ocurrida durante la primera pausa de hidratación. En ese momento, el entrenador retiró los micrófonos que Conmebol exige mantener cerca de los bancos para registrar las indicaciones durante las interrupciones del juego.

Esa decisión podría derivar en una sanción económica para River, con una multa que iría desde los 3.000 hasta los 10.000 dólares. No es la primera vez que el club queda expuesto por un episodio similar, ya que en la fase de grupos Facundo Colidio había empujado una cámara durante una pausa de hidratación ante RB Bragantino en Brasil.

Así fue el empate entre River e Independiente Santa Fe

River fue de más a menos en el partido e igualó sin goles ante Independiente Santa Fe en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, llevado a cabo en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

El “Millonario” dominó la pelota en la primera mitad, pero sufrió de más en la segunda parte para mantener el cero e ir en busca de la clasificación a los cuartos de final, la próxima semana en condición de local.

El primer tiempo fue entretenido ya que contó con situaciones de peligro para ambos equipos, aunque River dominó el encuentro desde la tenencia del balón (70% a 30%), pero sin la efectividad necesaria para romper el cero.

De arranque, los comandados por el “Chacho” tuvieron la chance de poner el 1-0 luego de un cabezazo del defensor Lautaro Rivero que contó con la gran respuesta del arquero rival, Weimar Asprilla, para enviar la pelota al córner.

No obstante, a los 14 minutos, Independiente Santa Fe respondió rápidamente al estrellar un disparo del argentino Nahuel Bustos en el travesaño, generando preocupación en la zona defensiva de “La Banda”.

Incluso, sobre el cierre de la primera parte, estuvo cerca de conceder un gol en contra. Fausto Vera quiso tirar un caño en la mitad de la cancha, perdió la pelota y el elenco colombiano generó un contragolpe que culminó con un remate del propio Bustos al palo izquierdo del arco de Santiago Beltrán, guardameta del “Millonario”.

El comienzo del complemento tampoco fue favorable para el cuadro de Núñez que, tras un mal control de Lautaro Rivero, la pelota quedó en los pies de Bustos. Sin embargo, el atacante albiceleste quiso definir por encima de Beltrán y terminó enviando la pelota por arriba del travesaño, desperdiciando una ocasión inmejorable para abrir el marcador.

El desarrollo de la partida continuó en favor del conjunto colombiano que fue creciendo cada vez más en el partido y preocupó en reiteradas ocasiones a la defensa del elenco riverplatense, pero el resultado no sufrió modificaciones.

Ahora, la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana entre ambos equipos se definirá el miércoles 26 de agosto en el Monumental, donde River hará de local.