River sufrió hasta el final y se llevó un empate clave ante Independiente Santa Fe

El Millonario igualó 0 a 0 en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana como visitante en Colombia.

River fue de más a menos en el partido e igualó sin goles ante Independiente Santa Fe en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana , llevado a cabo en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

El “Millonario” dominó la pelota en la primera mitad, pero sufrió de más en la segunda parte para mantener el cero e ir en busca de la clasificación a los cuartos de final, la próxima semana en condición de local.

River tuvo la primera chance clara en el arranque del partido ante Santa Fe, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana en Bogotá. A los 2 minutos, Correa envió un centro llovido al área y Rivero ganó de cabeza, pero Asprilla respondió bien para evitar el gol.

Poco después, el propio defensor fue amonestado por una infracción sobre Obrian en una decisión estricta de Valenzuela, y el local avisó con una buena jugada individual de Rodallega, que terminó con un remate a las manos de Beltrán.

La chance más clara de ese tramo fue para Santa Fe a los 14 minutos. El local encontró espacio para lastimar y obligó a una enorme reacción de Beltrán, que metió un manotazo salvador para evitar el 1-0. La pelota, después de la intervención del arquero de River, pegó en el travesaño y dejó al Millonario al borde de quedar abajo en Bogotá.

¡BUSTOS PERDONÓ A RIVERO! Grave error del defensor de River que no pudo aprovechar el argentino de Santa Fe… Se la picó a Beltrán y la tiró por arriba del travesaño.



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Después de ese susto, River intentó responder con un remate de Correa desde el borde del área que se desvió y terminó en córner. Tras la pausa de hidratación, el equipo de Coudet volvió a probar desde lejos con Moreno, que sacó un disparo desde unos 35 metros, aunque la pelota fue directa a las manos del arquero de Santa Fe.

River volvió a salvarse sobre el final del primer tiempo. A los 42 minutos, Fausto Vera perdió la pelota en la mitad de la cancha, Santa Fe salió rápido de contra y Bustos terminó la jugada con un remate que dio en el palo derecho de Beltrán. Fue el segundo aviso claro del equipo colombiano en la primera parte y otra señal de alerta para el Millonario.

¡PALO BONITO PARA EL MILLONARIO! Fauto Vera perdió la pelota en mitad de cancha, Santa Fe recuperó y nuevamente el palo le niega el gol a Nahuel Bustos vs. River.



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Después de esa acción, el cierre fue más cortado y el Millonario llegó al descanso con dos amonestados, luego de la amarilla a Andrada por frenar una contra. El equipo de Coudet sufrió en los momentos en los que perdió la pelota en salida y se fue al entretiempo 0-0 en Bogotá, sostenido en buena parte por Beltrán y los palos.

El Millonario volvió a sufrir apenas empezó el segundo tiempo. A los 3 minutos, Rivero cometió un error insólito en el fondo y Bustos tuvo una chance clarísima, pero quiso picarla ante la salida de Beltrán y dejó pasar otra oportunidad para Santa Fe.

Coudet movió el banco a los 16 minutos con los ingresos de Almada y Freitas por Galván y Borré, pero el equipo colombiano siguió avisando. Primero aprovechó un despeje fallido de la defensa del club de Núñez y después volvió a llegar por derecha, con un centro que terminó en un remate muy alto de Rodallega.

En el tramo final, los dirigidos por Coudet intentaron acomodarse con la entrada de Valentín Lucero por Andrada, pero Santa Fe tuvo una de las más claras a los 43 minutos: Fagúndez cabeceó solo dentro del área y se perdió el primero. La visita volvió a quedar mal parada y se salvó otra vez en Bogotá.

Ya en el descuento, el Millonario tuvo su chance para ganarlo con una buena jugada por izquierda que terminó en un remate de Lucero, bien tapado por Asprilla.

Por cómo se dio el partido, el empate terminó siendo un buen resultado para el Millonario. Los dirigidos por Coudet sufrieron varias situaciones claras en Bogotá, pero lograron sostener el 0-0 y ahora definirán la serie en el Monumental, con su gente y la obligación de hacerse fuertes en casa.

La síntesis del partido entre River e Independiente Santa Fe

Copa Sudamericana

Octavos de final - Ida

Independiente Santa Fe 0 - 0 River

Estadio: Nemesio Camacho El Campín

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Jesús Valenzuela (VEN) VAR: Carlos Orbe (ECU)

Independiente Santa Fe: Weimar Asprilla; Heliberton Palacios, Emmanuel Olivera, Kevin Balanta, Christian Mafla; Daniel Torres, Kilian Toscano, Nahuel Bustos; Alexis Zapata, Jáder Obrian, Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.

River: Santiago Beltrán; Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Facundo González; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván; Ángel Correa y Rafael Santos Borré. DT: Eduardo Coudet.

Cambios en el segundo tiempo 17m. Thiago Almada por Tomás Galván (R); 17m. Joaquín Freitas por Rafael Santos Borré (R); 21m. Maximiliano Lovera por Alexis Zapata (I); 21m. Jhojan Torres por Kilian Toscano (I); 30m. Franco Fagúnde por Nahuel Bustos (I); 33m. Valentin Lucero por Tobias Andrada (R); 39m. Omar Fernández por Dani Torres (I); 39m. Yílmar Velásquez por Jáder Obrian (I); 45m. Juan Cruz Meza por Ángel Correa (R).