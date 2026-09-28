El mensaje lleno de admiración de Pedro Rosemblat a Lali tras su último show en River: "se lo devora como si fuera un caramelo"

El show de Lali en River no solo quedó marcado por sus fanáticos y los invitados de lujo. También por la emotiva declaración pública de Pedro Rosemblat .

Lali Espósito volvió a protagonizar una noche inolvidable frente a una multitud y cerró una etapa muy especial de su carrera con un espectáculo cargado de música, invitados y momentos que quedarán en la memoria de sus fanáticos. El recital tuvo además una repercusión especial en las redes sociales , donde las imágenes y mensajes sobre lo ocurrido rápidamente comenzaron a multiplicarse.

Después del tercer show en River de este sábado 26 de septiembre, Pedro Rosemblat decidió compartir con sus seguidores un recuerdo de la jornada. El conductor publicó un video registrado durante el show y aprovechó la oportunidad para expresar públicamente la admiración que siente por su pareja .

Junto a las imágenes, Rosemblat escribió : "Este video malísimo es el único registro que tengo de anoche, y aunque tuviera uno mejor, es imposible reflejar el despliegue que tiene Mariana arriba del escenario, se lo devora como si fuera un caramelo ", y agregó: "Y maneja cada detalle, cada rincón de su ritual con una precisión y un talento que no conoce límites ".

El mensaje rápidamente puso el foco en la magnitud del espectáculo y en el trabajo que existe detrás de cada presentación de la artista. Para Rosemblat, el reconocimiento no se limita únicamente a lo que sucede frente al público, sino también al vínculo que Lali construyó con todo su equipo.

Demostración de amor y admiración

"Todo su equipo de trabajo la admira, la quiere y la cuida como las 80 mil personas que fuimos a verla. 34 años de vida y 25 de carrera, 8 estadios de fútbol, más de 500 mil entradas y algo más que no se explica, ni con número, ni con palabras", continuó el conductor al referirse a la trayectoria de la cantante.

El posteo también tuvo un cierre especialmente personal. Rosemblat reconoció que llegó tarde a conocer la obra de Lali, pero celebró poder acompañarla en esta etapa y pensar en todo lo que todavía queda por delante: "Qué tarde llegué a la obra de Lali, cuántos shows me perdí, pero qué alegría pensar en todos los que quedan por delante. Te amo y te admiro, enana faquera", expresó Pedro Rosemblat.

De esta manera, el show de Lali Espósito en River no solo quedó marcado por la presencia de miles de espectadores y los invitados de lujo, sino también por la emotiva declaración pública de su pareja, quien destacó tanto su talento sobre el escenario como la trayectoria que construyó durante 25 años de carrera.