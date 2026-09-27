Anunciaron un concurso para diseñar el nuevo Hub de Transporte: qué novedades contempla el proyecto

El nuevo Hubo contempla además de las vías de conexión, un shopping en el entorno.

La provincia de Neuquén prepara un concurso de proyectos para diseñar un nuevo Hub de Transporte en el entorno del aeropuerto de la capital. El gobernador Rolando Figueroa adelantó que la convocatoria se realizará en menos de un mes y llamó a profesionales neuquinos a participar.

La iniciativa busca resolver una dificultad que conocen quienes aterrizan en Neuquén y necesitan continuar viaje hacia el Valle o el interior provincial.

La propuesta es reunir conexiones aéreas, ferroviarias y de colectivos en un mismo nodo, con alternativas de traslado hacia el centro de la ciudad.

“Nosotros creemos que hoy llegar a Neuquén en un avión es una aventura, como llegar a cada punto. Si uno es del valle, le cuesta muchísimo; si uno es del interior, también le cuesta mucho”, sostuvo el mandatario.

Cuándo será el concurso para el Hub de Transporte

Figueroa anticipó que la convocatoria se lanzará en menos de un mes e invitó a los profesionales de la provincia a aportar sus proyectos para definir el nuevo centro de conexión.

“Para eso los queremos convocar, necesitamos de su conocimiento, necesitamos de su trabajo profesional”, expresó el gobernador. “Para eso los queremos convocar, necesitamos de su conocimiento, necesitamos de su trabajo profesional”, expresó el gobernador.

La invitación se inscribe en el plan anunciado semanas atrás para convertir el Aeropuerto Internacional Juan Domingo Perón en un punto estratégico desde el cual los pasajeros puedan seguir viaje hacia diferentes destinos de la región.

El proyecto contempla que quienes lleguen en avión puedan conectar con trenes hacia distintos puntos del Valle, colectivos con destino a localidades del interior y vehículos que los vinculen con el centro de Neuquén capital.

“Queremos unir el transporte de pasajeros tanto en trenes”, explicó Figueroa. También señaló que la provincia mantiene conversaciones con actores vinculados al sistema ferroviario y destacó el trabajo que desarrolla Río Negro.

Una terminal de colectivos y un posible shopping

Además de las conexiones de transporte, el gobernador planteó incorporar un área comercial en el entorno. Entre las alternativas mencionó “la posibilidad de tener un shopping”, aunque esa propuesta todavía no fue presentada como una obra definida.

“Va a ser mucho más importante, en donde va a partir el tren hacia distintos lugares; una terminal de colectivos para que se pueda viajar hasta Neuquén y de acá a distintos puntos”. Quiere decir que vamos a tener un hub de transporte integrado”, describió Figueroa.

Durante el 122° aniversario de Neuquén capital, el mandatario ya había anticipado que trabajaba en la licitación de un nuevo centro de conexión para el transporte. Ahora, el anuncio del concurso abre una etapa para definir cómo podría organizarse ese espacio.

Figueroa vinculó el proyecto con el crecimiento poblacional y económico de la ciudad y con la planificación de infraestructura que impulsa la Provincia junto al municipio. En ese marco, volvió a mencionar inversiones en rutas, agua, saneamiento, educación, salud y vivienda, y reafirmó su intención de utilizar los recursos de Vaca Muerta para ampliar las actividades económicas de Neuquén.