Sorpresa: instalaron en la barda la "Virgen gigante" de la que todo el mundo hablaba en Centenario

Otro monumento del escultor Aldo Beroisa se instaló sorpresivamente para esta 46° Peregrinación a la Virgen de Luján. Qué dijo el intendente Esteban Cimolai.

Como cada año, Centenario volvió a ser este domingo el punto de llegada de miles de fieles que caminaron desde distintos barrios de la ciudad y desde localidades de toda la región para participar de la 46ª Peregrinación a la Virgen de Luján .

El destino fue el santuario ubicado frente a la plaza San Martín, y el lema de esta edición fue "Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos".

Esta vez, sin embargo, hubo una novedad que se robó la atención de los peregrinos antes de que llegaran al templo, durante todo el trayecto de 15 kilómetros desde Neuquén capital a Centenario, que también suele ser motivo de unión, fe y quienes lo toman como una nueva promesa.

Se trata del nuevo monumento a la Virgen de Luján, obra del escultor Aldo Beroisa, se convirtió en la primera imagen que encontraron los fieles al ingresar a la ciudad, algo de lo que se sabe muy poco de cómo fue su realización, de la mano del "hombre de los monumentos" que hizo el Cristo y el Messi en Cutral Co. En la semana, todo el mundo empezó a hablar del proyecto de esa Virgen, pero poco se sabía oficialmente al respecto. De hecho, no hubo anuncios oficiales.

Algunos vecinos que pasaron anoche por la Ruta 7, pudieron verla iluminada.

Virgen de Luján: la escultura gigante en la barda

Emplazado en la barda del ex peaje, a metros de la imagen que ya se encontraba en ese lugar, fue pensado para permanecer durante todo el año como punto de encuentro para quienes quieran acercarse a expresar su fe. El montaje se hizo en tiempo récord, durante estos días, y solo algunos sabían de la sorpresa para la ciudad.

El propio escultor habló del trabajo en un video difundido por la Municipalidad de Centenario en Facebook. "En primer término, le quiero agradecer al señor Esteban Cimolai la posibilidad de poder seguir generando mi trabajo, muy humildemente, en nuestra provincia", sostuvo el artista, quien ya es conocido hasta en el New York Times por sus obras.

Luego contó su reacción al ver la respuesta del público, que son los peregrinos, devotos de la Virgen "Estoy realmente sorprendido con toda la gente que se acerca a este lugar y que va pasando para sentarse".

También destacó el aporte de la comunidad: "Esto tiene que ver también con la gente de este lugar, con todo lo que le pone para poder salir adelante". Y cerró con un deseo: "Espero que en algún momento nos podamos encontrar con otra obra más".

Esteban Cimolai "Emociona ver cómo recibe a cada peregrino"

El intendente Esteban Cimolai destacó la llegada de los fieles y el rol del nuevo monumento en la jornada. "Hoy nuestra ciudad recibe con los brazos abiertos a los miles de fieles que llegan caminando desde distintos puntos de Centenario y de localidades de toda la región", expresó en sus redes.

"En esta jornada tan especial, emociona ver cómo el nuevo monumento a la Virgen de Luján recibe a cada peregrino que llega a nuestra ciudad", agregó, y definió al espacio como un lugar que "acompaña una tradición que atraviesa generaciones".

Para acompañar a quienes hicieron el recorrido a pie, el Municipio desplegó un operativo especial junto al SIEN, Defensa Civil y la Policía de la Provincia del Neuquén.

Cimolai agradeció "especialmente a cada trabajador y trabajadora municipal que está trabajando incansablemente durante toda la jornada", y a los organismos provinciales que integraron el dispositivo.