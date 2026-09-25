Tras recorrer todo el país, "Freedom 250 Roadshow" cierra su recorrido en Neuquén

Se trata de un colectivo de la Embajada de Estados Unidos que estará en el Paseo de la Costa durante este sábado de 17 a 19. Tendrá música en vivo de diferentes géneros y actividades para toda la familia.

Neuquén será la última parada del America 250/Freedom 250 Roadshow . Es la propuesta de la Embajada de los Estados Unidos para celebrar el 250º aniversario de la independencia estadounidense en la Argentina.

Es un colectivo que va realizando paradas en ciudades y provincias de todo el país para celebrar este nuevo aniversario de la independencia de Estados Unidos y los lazos que unen ambos países.

Esta iniciativa tendrá lugar este sábado de 17 a 19 en el Paseo de la Costa . Ofrecerá música en vivo, actividades culturales y propuestas para toda la familia. Contarán con presentaciones de jazz. blues, soul, hip hop y pop, géneros originarios de los Estados Unidos que trascendieron fronteras y dejaron una profunda huella en la cultura mundial.

Los asitentes podrá disfrutar de juegos y actividades para chicos, y también visitar espacios con información sobre oportunidades de estudio e intercambio, visas y otras iniciativas que conectan a los Estados Unidos y la Argentina.

Becas y posgrados

Además, este bus contará con información valiosa para los interesados en conocer de cerca los programas de la Comisión Fulbright Argentina, reconocida por brindar prestigiosas becas de posgrado para maestrías y doctorados, estancias de investigación y seminarios de liderazgo e intercambio profesional (como el programa SUSI para estudiantes universitarios o las becas FLTA para asistentes de idioma). Los que visiten el espacio recibirán orientación sobre los requisitos de postulación, las áreas académicas prioritarias y los beneficios que ofrecen estas becas para potenciar el desarrollo profesional y académico en las más destacadas universidades estadounidenses.

La parada en Neuquén pondrá fin a un recorrido que durante 2026 llevó el icónico Freedom 250 Bus a distintas provincias del país para compartir la cultura, las tradiciones y las historias de los Estados Unidos y fortalecer los vínculos entre estadounidenses y argentinos.