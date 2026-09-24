Odisea de un colectivo que permaneció casi 24 horas varado en medio del temporal

Por una falla mecánica quedó en la banquina de la Ruta 40 con 28 pasajeros a bordo, entre ellos un niño de 4 años. Fueron asistidos por personal policial y de Defensa Civil local.

En medio de una fuerte crecida del río Catan Lil , los pasajeros de un colectivo de larga distancia debieron permanecer a un costado de la Ruta 40 por casi 24 horas. Si bien el problema no se debió al temporal de lluvia, que azota a gran parte de la provincia de Neuquén, sino a una falla mecánica que los obligó a permanecer en la banquina hasta que un mecánico de la empresa llegara a ese tramo de la calzada, próximo a la localidad de Las Coloradas desde Mendoza.

El subcomisario Ángel Zalazar, de la comisaría 31 de Las Coloradas , dijo que detectaron a un colectivo varado a la una de la madrugada de este jueves cuando realizaban patrullaje preventivo. "Fue a la altura del Paraje Calcatre. Entrevistamos al chofer del micro y nos dijo que tenían una falla mecánica. Iban 28 pasajeros, entre ellos un menor de 4 años", relató Zalazar a LM Neuquén.

El micro de larga distancia era de Mendoza, había partido rumbo a Santiago de Chile y luego cruzaron por el Paso Internacional Mamui Malal hasta Junín de los Andes. En esa localidad cargaron combustible y salieron en la tarde de este último miércoles hacia la provincia cuyana.

Gentileza Policía de la Provincia de Neuquén

A las 19 de ayer quedaron varados por problemas mecánicos, al no poder solucionarlo esperaban la llegada de un mecánico de la empresa desde Mendoza.

Casi 24 horas sobre la ruta

“A la altura de Calcatre se les rompió el colectivo. Estaban todos los pasajeros bien de salud y contaban con calefacción. Se los abasteció con 25 litros de agua caliente para mate", señaló el subcomisario e indicó que se trabajó en forma conjunta con personal de Defensa Civil local.

"No tuvo nada que ver con el temporal, pero de haber solucionado el problema mecánico igual no hubiesen podido partir porque por la emergencia meteorológica no hubieran podido circular de noche por las rutas afectadas". destacó.

Gentileza Policía de la Provincia de Neuquén

Desde el municipio de Las Coloradas indicaron que durante esta mañana Defensa Civil trasladó a un grupo de pasajeros a la localidad para proveerse de comida.

Los pasajeros recién pudieron retomar el viaje a su provincia aproximadamente a las 18 de este jueves.

Municipio Las Coloradas

Piedras sobre la Ruta 46

El subcomisario Zalazar de la comisaría 31 de la localidad sostuvo que realizaron diversas tareas en medio del temporal y la crecida del río, "Por la fuerte crecida del Catan Lil, realizamos un relevamiento en la zona ribereña, no hay muchos pobladores, sólo una vivienda que, hasta esta tarde, no estaba en peligro de quedar inundada", dijo y añadió que también retiraron piedras que cayeron sobre la Ruta 46 como consecuencia de los desbordes.