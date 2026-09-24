El ladrón del celular asesinado en la calle estaba condenado: atraparon al principal responsable en la Ruta 22

La fiscalía confirmó que el hombre que apuñaló a otro en el cuello será imputado. El cuchillo fue secuestrado y tomaron declaraciones testimoniales.

A un día del crimen de Maximiliano Tarifeño en Cutral Co, el fiscal jefe Gastón Liotard señaló que estaba cumpliendo una condena bajo un régimen de libertad condicional. En tanto, el hombre señalado como el principal responsable fue detenido cuando intentaba escapar de la ciudad por la Ruta 22.

Según confirmó el fiscal a LU5, el sospechoso tiene 33 años, es oriundo de Salta y se encontraba en la zona por cuestiones laborales. De acuerdo con la reconstrucción inicial, este miércoles por la mañana después de haber sufrido el intento de robo de su celular, el hombre que ahora está detenido persiguió a Maximiliano Tarifeño y lo apuñaló provocándole la muerte.

Durante el operativo posterior al homicidio, personal policial y de Criminalística estudió la escena y realizó distintas diligencias en la zona para reconstruir los movimientos de las personas involucradas. En un primer momento fueron demorados seis hombres que podían tener algún tipo de vinculación con el hecho, incluido quien acompañaba a la víctima.

Sin embargo, el fiscal adelantó que este jueves solo se realizará la formulación de cargos contra el detenido de 33 años. Además advirtió que requerirán al juez que presida la audiencia la imposición de la prisión preventiva como medida de coerción.

Lo persiguió y lo apuñaló en el cuello

El crimen ocurrió durante la mañana del miércoles en inmediaciones del barrio Brentana, en Cutral Co. En las primeras horas, la Policía había informado que el episodio se produjo durante una pelea y que una de las hipótesis era que el enfrentamiento podía haber comenzado por un intento de robo de un celular.

Según explicó Liotard, la investigación permitió reconstruir que Tarifeño intentó robarle el celular al hombre que ahora está detenido. Después de ese episodio se produjo una primera agresión y comenzó una persecución que terminó con el ataque mortal.

“En principio, la riña se da por un robo sufrido por quien ahora está imputado por la persona fallecida. Todo indica que pudo haber sido la génesis de todo esto”, explicó el fiscal.

“Entre las 8:30, en inmediaciones del cementerio local, luego de una discusión, disputa y en principio algún tipo de agresión, quien está detenido corre o persigue a quien lo había agredido previamente”, explicó el fiscal jefe.

“En definitiva, luego de una pequeña lucha le asesta una puñalada en la zona del cuello, lo que le provoca la muerte muy rápidamente”, precisó Liotard. Tarifeño fue trasladado al hospital prácticamente sin vida. El fiscal señaló que el centro de salud se encuentra muy cerca del lugar donde ocurrió el ataque.

Se deshizo del cuchillo e intentó escapar por la Ruta 22

Después del ataque, el sospechoso intentó ocultar evidencia, según la información reunida hasta el momento por la Fiscalía. La Policía logró localizarlo cuando intentaba salir de Cutral Co.

Fue encontrado caminando por la zona de la Ruta 22, con una mochila y solo. “Se deshace del cuchillo y las prendas de vestir y es aprehendido cuando intentaba escapar de la ciudad, estaba en la Ruta 22”, explicó Liotard.

El hecho de que se tratara de una persona de otra provincia y que se encontrara temporalmente en la localidad por trabajo lleva a la Fiscalía a considerar, como hipótesis inicial, que podía tener intenciones de abandonar la ciudad después del ataque.

La víctima estaba en libertad condicional

Uno de los datos que surgieron durante la investigación es que Tarifeño era oriundo de Cutral Co, tenía antecedentes penales y se encontraba cumpliendo una condena bajo el régimen de libertad condicional.

Liotard señaló que la información todavía debe ser corroborada oficialmente, pero confirmó que la víctima estaba bajo ese régimen al momento del homicidio.

En tanto, la Fiscalía se encuentra a la espera de información sobre los antecedentes penales del detenido que fue querido a la provincia de Salta.

La investigación continúa con el análisis de los elementos secuestrados y la reconstrucción de toda la secuencia previa y posterior al ataque. Liotard confirmó que la formulación de cargos contra el detenido se realizará durante la mañana de este jueves.