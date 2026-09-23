Último adiós a las dos jóvenes fallecidas tras el vuelco de una Hilux: los mensajes de dolor

El trágico hecho ocurrió el pasado domingo a la mañana, a metros de la Ruta 6. Se lleva adelante el velorio de las víctimas.

Inmerso en el dolor, Rincón de los Sauces despidió a las dos jóvenes de 17 y 20 años fallecidas tras el violento vuelco de una camioneta Toyota Hilux ocurrido el pasado domingo por la mañana, a metros de la Ruta 6.

El velorio de ambas se llevó adelante el martes desde las 18 y culminará este miércoles a las 8.30, cuando sus cuerpos serán trasladados al cementerio local. Las víctimas fatales fueron identificadas como Serena Zalazar, de 17 años, y Milagros Lara, de 20 años.

El comisario Juan Valenzuela informó a LM Neuquén que el siniestro ocurrió alrededor de las 10:20, cuando la camioneta circulaba de oeste a este por la Ruta 6. Por circunstancias que todavía no fueron establecidas, el conductor perdió el control del rodado y se produjo el vuelco.

En la camioneta viajaban cinco jóvenes: tres hombres y dos mujeres. Todos eran vecinos de Rincón de los Sauces. Las dos mujeres que viajaban en la camioneta murieron como consecuencia del violento accidente. Durante el vuelco fueron despedidas del rodado y sufrieron heridas que provocaron sus fallecimientos.

Heridos y alcoholemia positivo

Los tres hombres sobrevivieron, aunque dos de ellos resultaron gravemente heridos. Uno fue trasladado de urgencia a Neuquén capital en estado crítico, debido a la gravedad de las lesiones. Otro fue internado en una clínica de Rincón de los Sauces, con estado reservado por múltiples fracturas y golpes.

El conductor, en tanto, quedó internado en el hospital local en observación. Según informó Valenzuela, se encuentra fuera de peligro.

Como parte de los procedimientos de rigor realizados en el hospital local por personal municipal, se le practicó el examen correspondiente al conductor del vehículo.

Grave accidente en la Ruta 6.

"Tuvimos que realizar el test de alcoholemia en el hospital, que lo realiza la gente de la Municipalidad, y sí le dio positivo. No te puedo decir el grado de alcohol que le dio, pero sí tenemos corroborado que le dio positivo el alcohol en sangre al conductor", afirmó el comisario Juan Valenzuela, jefe de la Comisaría 35 de Rincón de los Sauces, en declaraciones a Radio 7.

Dolor en Rincón de los Sauces

A través de las redes sociales, la Municipalidad de Rincón de los Sauces se expresó tras la tragedia y manifestó su acompañamiento a las familias de las jóvenes y allegados "con profundo respeto".

En tanto, el CPEM 24 de esa localidad, expresó en sus redes: "Serena: tu paso por nuestra escuela ha dejado una huella imborrable. Te recordaremos con tu sonrisa característica y la gran alegría que tu presencia nos dejaba. Toda esta comunidad educativa abraza a su familia, amigos, compañeros. Descansa en paz, te recordaremos por siempre con mucho amor".

Las posibles causas del vuelco fatal

Las pericias mecánicas y del área de Accidentología Vial de la Policía de Neuquén quedaron asignadas para esclarecer los motivos desencadenantes del vuelco. Según lo informado por la autoridad policial, el siniestro ocurrió en un tramo cuyo pavimento se encuentra en buenas condiciones: "La calzada está buena debido a que fue repavimentada hace poco, así que es un sector que no es que esté poceado ni tenga defecto la calzada".

Valenzuela agregó que, por tratarse de un día domingo, el flujo vehicular en la zona no era concurrido al momento del accidente.