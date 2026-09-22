Santa Genoveva ya cotiza por encima de la mediana de la Ciudad de Buenos Aires y la capital neuquina supera los mil edificios en altura.

Neuquén crece: por qué conocer el mercado desde adentro puede ser la mejor ventaja para invertir

Que Neuquén escala a ritmo acelerado no es ninguna novedad para quien haya intentado alquilar un departamento en los últimos dos años. Con un flujo migratorio que incorpora 72 nuevos residentes por día, una trama urbana que ya supera los mil edificios de cuatro pisos o más y una decena de grúas torre operando en simultáneo, el volumen de la expansión salta a la vista. A esta altura, el dato por sí solo no estructura una decisión de inversión eficiente: apenas describe una dinámica cotidiana que el neuquino observa desde su ventana.

La inteligencia de negocios radica en descifrar una ecuación más compleja: no cuánto crece la ciudad, sino dónde se concentra la plusvalía, qué tipología de producto captura la demanda de mayor valor agregado y quién operará los activos. En esa lectura, el inversor local corre con una ventaja competitiva de origen: conoce la microtopografía del valor, sabe qué cuadra valida precio y cuál no, sin necesidad de intermediarios. Sin embargo, para capitalizar ese conocimiento, necesita la segunda mitad de la fórmula.

La oferta de inmuebles en portales especializados nos permite trazar un mapa patrimonial de la capital neuquina estructurado por los valores que hoy convalida el mercado y el ciclo de desarrollo de cada submercado:

Santa Genoveva (zona consolidada premium): Encabeza el ranking absoluto de la capital. Históricamente caracterizado por un tejido residencial arbolado y de baja densidad, el barrio experimentó una rápida verticalización con desarrollos de alta gama que atraviesa protagoniza la tendencia alcista. Para dimensionar su escala: su valor promedio supera holgadamente la mediana de departamentos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (USD 2.633/m², según Argentina en Datos). Se consolida como la microzona más codiciada por la demanda corporativa de alta jerarquía, impulsada por un perfil residencial exclusivo y una conectividad estratégica a minutos del centro, el Polo Universitario y el eje institucional que integran la Legislatura y los Tribunales; tres polos generadores de demanda calificada que operan a pleno rendimiento durante todo el año.

Encabeza el ranking absoluto de la capital. Históricamente caracterizado por un tejido residencial arbolado y de baja densidad, el barrio experimentó una rápida verticalización con desarrollos de alta gama que atraviesa protagoniza la tendencia alcista. Para dimensionar su escala: su valor promedio supera holgadamente la mediana de departamentos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (USD 2.633/m², según Argentina en Datos). Se consolida como la microzona más codiciada por la demanda corporativa de alta jerarquía, impulsada por un perfil residencial exclusivo y una conectividad estratégica a minutos del centro, el Polo Universitario y el eje institucional que integran la Legislatura y los Tribunales; tres polos generadores de demanda calificada que operan a pleno rendimiento durante todo el año. Centro Este (nodo de densidad y rotación): Registra la mayor concentración de obras en curso y la mayor oferta de la ciudad. Es el epicentro institucional tradicional, con una absorción recurrente de ejecutivos de rotación corta a media que requieren estar integrados a la infraestructura de servicios a pie. Se complementa con Centro Oeste como una puerta de acceso competitiva donde derrama la ocupación en las etapas de mayor demanda.

Registra la mayor concentración de obras en curso y la mayor oferta de la ciudad. Es el epicentro institucional tradicional, con una absorción recurrente de ejecutivos de rotación corta a media que requieren estar integrados a la infraestructura de servicios a pie. Se complementa con Centro Oeste como una puerta de acceso competitiva donde derrama la ocupación en las etapas de mayor demanda. Confluencia (submercado en transformación): Es el sector de reconversión más dinámico de la capital. Empujado por la consolidación de los nuevos paseos costeros sobre el río Limay, representa una apuesta clara de apreciación de capital y captura de plusvalía a mediano/largo plazo más que de renta inmediata.

Vistas panorámicas y equipamiento de vanguardia: el gimnasio de NEXT Neuquén redefine el concepto de bienestar corporativo.

“Cuando analizamos una plaza, no miramos solamente cuánto vale hoy, sino qué fundamentos pueden impulsar su proyección de revalorización”, explica Andrea Borges Do Canto, directora comercial de NLK Capital y responsable de Landium Real Estate. “Santa Genoveva combina atributos muy valiosos: es un barrio consolidado, con identidad y demanda sostenida, dónde al mismo tiempo se está gestando un basamento gastronómico de calidad, acompañado por escuelas y servicios que fortalecen su atractivo. Y es justamente en esa combinación entre lo consolidado y lo que todavía puede evolucionar, donde identificamos las mejores oportunidades de creación de valor”, agregó.

Qué busca la alta gerencia cuando elige dónde vivir

El ejecutivo corporativo o el profesional jerárquico que desembarca en la cuenca neuquina no alquila superficie: alquila funcionalidad operativa. Con estadías que pueden llegar a los dos años, requiere que la unidad resuelva su estándar de vida sin fricción desde el primer minuto.

Esta exigencia se traduce en especificaciones técnicas de alta prestación: aislamiento térmico y acústico, eficiencia energética, plantas versátiles adaptadas al trabajo remoto, cocheras de maniobra ágil, esquemas de seguridad pasiva y activa las 24 horas y amenities funcionales con verdadero uso proyectado —como áreas de coworking, gimnasios equipados o espacios de networking— que desplacen a los servicios tradicionales de bajo uso estacional. Todo sostenido por una localización impecable: la tranquilidad de un entorno residencial consolidado, a minutos de los centros de decisión.

Qué separa una propiedad de un activo financiero de renta

Para el perfil inversor, el filtro de selección se reduce a tres variables críticas de rentabilidad y resguardo de capital:

Calidad constructiva e ingeniería de costos: Define el costo operativo del edificio en los siguientes veinte años. La selección de materiales de alta durabilidad para tráfico intensivo, instalaciones optimizadas para la rotación y la integración de energía solar para reducir las expensas no constituyen un lujo: son directamente margen de rentabilidad.

Define el costo operativo del edificio en los siguientes veinte años. La selección de materiales de alta durabilidad para tráfico intensivo, instalaciones optimizadas para la rotación y la integración de energía solar para reducir las expensas no constituyen un lujo: son directamente margen de rentabilidad. Modelo Llave en Mano “ Rental Design ”: Una propiedad entregada en gris o sin equipamiento es un activo pasivo. Cada mes transcurrido entre la escritura y el ingreso del primer inquilino representa lucro cesante. La entrega con equipamiento integral listo para mudarse neutraliza ese intervalo de vacancia.

Una propiedad entregada en gris o sin equipamiento es un activo pasivo. Cada mes transcurrido entre la escritura y el ingreso del primer inquilino representa lucro cesante. La entrega con equipamiento integral listo para mudarse neutraliza ese intervalo de vacancia. Gestión profesionalizada del activo: Es el factor determinante. La diferencia entre poseer un inmueble y administrar un activo financiero radica en la calidad de la operación: quién capta la demanda corporativa, quién negocia los acuerdos marco con las compañías, cómo se administra la rotación y el mantenimiento, y bajo qué escala de eficiencias se opera.

En definitiva, un departamento vacío genera costos; una unidad tradicional alquilada aporta un flujo modesto; pero un departamento completamente equipado, gestionado dentro de un pool de renta por un operador especializado con acceso directo a la nómina de clientes corporativos de Vaca Muerta, se transforma en un instrumento financiero de rentabilidad.

NEXT Neuquén: la respuesta a una demanda insatisfecha

Bajo esta estricta matriz de inversión —ubicación estratégica en zona de alta plusvalía, estándar constructivo ejecutivo, entrega llave en mano y operación profesional— Landium Real Estate seleccionó y comercializa NEXT Neuquén. Situado en el corazón de Santa Genoveva, el desarrollo concibe una arquitectura con estándar hotelero residencial, diseñada a la medida de la alta gerencia y la demanda corporativa que converge en la capital.

Ubicado en Av. Islas Malvinas 1212, este nuevo ícono arquitectónico de 14 pisos se despliega sobre un lote pasante de 420 m² con doble frente sobre la calle Manuel Alberti, registrando hoy un ritmo de avance sostenido de una losa por mes.

El proyecto reorganiza la experiencia habitable dedicando su piso 14 completo a un ecosistema de amenities panorámicos diseñados como una extensión natural de los departamentos: un rooftop de última generación equipado con espacio de coworking, gimnasio y áreas sociales con vistas espectaculares sobre la ciudad.

Pensado tanto para la renta corporativa como para el resguardo patrimonial, cada unidad incorpora domótica integrada, cerraduras con biometría y carpinterías de aluminio con doble vidriado hermético (DVH). A nivel sistémico, la torre integra paneles solares y termotanques híbridos para optimizar el consumo energético, esquema de seguridad integral las 24 horas y cocheras.

Actualmente, el proyecto ofrece una ventana de oportunidad para inversores que busquen posicionarse en la etapa de desarrollo a precios competitivos de obra, mediante un esquema estructurado de anticipo y 18 cuotas. Para conocer la disponibilidad de unidades o consultar la estructura de financiación, es posible coordinar una atención personalizada con el equipo comercial de Landium.

La propuesta diferencial se completa con el modelo Rental Design. Opcionalmente, las unidades pueden entregarse totalmente equipadas y listas para su explotación inmediata a través de un pool de renta administrado por Vaca Muerta Services, firma con una década de trayectoria alojando al personal ejecutivo y técnico de la industria energética en la cuenca.

NEXT Neuquén cuenta con espacios integradas y resuelve con calidad el estándar de vida ejecutivo sin fricción.

El concepto integral y el desarrollo financiero corresponden a NLK Capital, mientras que el proyecto arquitectónico está a cargo del prestigioso estudio Dínamo, radicado en Neuquén desde 2006. Se trata del cuarto edificio de la consolidada línea NEXT y la primera incursión de la marca en la ciudad de Neuquén.

El inversor local cuenta con el dominio del territorio y la sensibilidad de mercado. La propuesta de Landium aporta los elementos complementarios: estándares constructivos de vanguardia, diseño funcional y una estructura de operación profesionalizada. Cuando estos factores confluyen en una misma dirección, la inversión inmobiliaria abandona el terreno de la especulación para convertirse en una decisión financiera.