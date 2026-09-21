El viento golpeó a Neuquén, con postes y árboles caídos: ¿De cuánto fueron las ráfagas más fuertes?

La Municipalidad realizó un balance de la jornada y confirmó árboles caídos, daños en cartelería y cortes preventivos.

El viento golpeó con fuerza a Neuquén y dejó ráfagas de 84 km/h: cómo sigue este lunes. (Foto: Gentileza)

El viento volvió a hacerse sentir con fuerza en la ciudad de Neuquén y obligó a desplegar un importante operativo de emergencia durante la jornada del domingo. Las ráfagas superaron los 80 kilómetros por hora y generaron algunos inconvenientes, principalmente por la caída de árboles, ramas y cartelería, aunque desde el Municipio destacaron que la ciudad pudo atravesar el episodio sin situaciones de gravedad.

El subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de Neuquén, Francisco Baggio, explicó en LU5 que el pronóstico se cumplió y que durante la tarde se registraron dos de las ráfagas más intensas. La primera ocurrió alrededor de las 14 y alcanzó los 79 km/h, mientras que cerca de las 17:30 se produjo la más fuerte, con una velocidad de 84 km/h.

Durante varias horas, además, el promedio del viento se mantuvo por encima de los 65 km/h. Ante este escenario, los equipos municipales permanecieron activos para atender los distintos llamados y situaciones que fueron apareciendo en distintos sectores de la ciudad.

Árboles, carteles y cables en el suelo

Entre los principales inconvenientes registrados estuvieron la caída de árboles y algunos problemas con cartelería instalada en la vía pública. Según explicó Baggio, se trató principalmente de estructuras publicitarias de gran tamaño, conocidas como carteles séxtuples, que resultaron afectadas por las fuertes ráfagas.

Uno de los episodios que demandó mayor atención ocurrió en el sector de Olascoaga y Purmamarca, donde un árbol de gran porte cayó sobre el tendido eléctrico. La situación obligó a interrumpir el suministro para trabajar de manera segura y cortar la circulación en la zona.

En ese lugar intervinieron de manera coordinada la Municipalidad y la cooperativa CALF. El operativo incluyó personal de distintas áreas municipales, entre ellas Limpieza Urbana, Espacios Verdes, Defensa Civil y Mantenimiento Vial.

Baggio destacó que el trabajo conjunto permitió resolver los inconvenientes y sostuvo que la ciudad cuenta cada vez con una mayor preparación para enfrentar este tipo de emergencias climáticas.

Qué pasará con el viento este lunes

El viento no se retirará completamente durante este lunes. De acuerdo con lo informado por Baggio, se esperan ráfagas de entre 40 y 50 km/h durante la mañana y hasta el mediodía, por lo que recomendó mantener las precauciones.

El funcionario también hizo hincapié en la necesidad de extremar los cuidados en las obras en construcción, especialmente en edificios y estructuras de altura.

Según explicó, cuando los pronósticos anticipan un episodio de viento fuerte, el Municipio trabaja con anticipación junto a las áreas de Obras Particulares y Obras Públicas para comunicar las condiciones previstas a los responsables de las construcciones.

Durante la jornada del domingo se detectaron algunas situaciones vinculadas con objetos que habían quedado en sectores de altura o sobre barandas de contención. Si bien no se registraron caídas de estructuras contundentes ni desprendimientos de barandas, desde el Municipio anticiparon que se notificará a los responsables de las obras donde se detectaron irregularidades.

La recomendación es asegurar previamente todos los materiales, herramientas y objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas.

Qué hacer si un árbol genera preocupación

Ante la presencia de un árbol que presenta movimientos, ramas de gran tamaño o que aparenta estar en riesgo de caída, desde Defensa Civil pidieron no intervenir por cuenta propia y realizar el aviso correspondiente.

Para informar una situación de este tipo, se puede llamar al 103 de Defensa Civil o al 147 de Atención al Ciudadano. Desde esas áreas se coordina la intervención con Espacios Verdes para verificar el estado del ejemplar.

Baggio explicó que no todos los árboles que se mueven representan necesariamente un peligro y que es necesario realizar una evaluación antes de decidir qué intervención corresponde.

En algunos casos, puede ser suficiente retirar una rama de gran porte y no resulta necesario cortar el árbol completo.

Operativo especial por el Día de la Primavera

Este lunes, además, la Municipalidad desplegará un operativo preventivo en las zonas de mayor concentración de personas por los festejos del Día de la Primavera.

Los inspectores de Tránsito recorrerán el Paseo Costero, la Isla 132 y los sectores de balnearios, mientras que también habrá presencia de equipos de emergencia y seguridad.

Uno de los principales puntos de atención estará en el río Limay. El Municipio dispondrá de guardavidas, motos de agua y embarcaciones semirrígidas para realizar patrullajes preventivos en los sectores que se espera concentren mayor cantidad de personas.

El operativo abarcará especialmente Balneario Valentina, Balneario Sandra Canale, Balneario Fahler.

Desde el Municipio insistieron en la necesidad de evitar el ingreso al agua. Además de la temperatura todavía muy baja, señalaron que el río presenta un importante caudal y puede resultar peligroso, especialmente para quienes no conocen sus condiciones.

La recomendación para quienes se acerquen a las costas durante los festejos es disfrutar de los espacios habilitados y respetar las indicaciones de los equipos de seguridad y guardavidas.