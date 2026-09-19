Video: dos robos y un intento de ingreso encendieron las alarmas de los comerciantes

Dos episodios de inseguridad se registraron en la madrugada del viernes en San Martín de los Andes y en uno de ellos quedaron grabados.

Dos episodios de inseguridad y un intento de robo pusieron en alerta a los comerciantes de San Martín de los Andes. Dos comercios ubicados a escasos metros sufrieron un robo cuando un delincuente ingresó al local durante la madrugada del lunes y se robaron bebidas alcohólicas , entre otros elementos.

Uno de los hechos sucedió alrededor de las 2:30 de la madrugada en un comercio ubicado sobre calle Villegas al 800. De acuerdo con el relato del propietario, desconocidos intentaron forzar el ingreso al local y rompieron la manija de la puerta de acceso.

Sin embargo, el robo quedó frustrado porque no lograron concretar el ingreso y se retiraron del lugar.

A pocos metros y prácticamente en el mismo horario, el restaurante La Posta Criolla también fue blanco de un robo. Según relató su propietario, Raúl Bueno, un delincuente forzó una ventana y logró ingresar al establecimiento.

El restaurante sufrió un robo.

El hombre se dirigió inmediatamente hacia la caja registradora, pero debido a experiencias previas de inseguridad, decidieron dejar de colocar dinero en efectivo en el establecimiento durante la noche.

No encontró dinero en efectivo, pero se robó bebidas

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio. Las imágenes captaron cómo el individuo forzó la ventana de un lateral del local y posteriormente se desplazó por el interior del restaurante hasta que llegó al sector de la caja.

Según informó Realidad Sanmartinense, el delincuente no consiguió dinero en efectivo y decidió robar algunas bebidas alcohólicas que encontró en el lugar.

“Rompieron la traba de una ventana e ingresó un muchacho y se llevó bebidas. No llevó plata porque la semana pasada nos rompieron una ventana para entrar pero justo había alguien adentro que los echó y por eso no dejamos más plata” explicó Bueno.

Finalmente, el hombre se robó bebidas del restaurante. Según señaló el propietario, este tipo de elementos suelen ser sustraídos de los restaurantes cuando son víctima de este tipo de ilícitos.

El delincuente intentó ingresar al comercio pero no lo logró.

Preocupación entre los comerciantes

El dueño comunicó el episodio a la Policía y los agentes acudieron al lugar para tomar constancia de lo que sucedió. Los registros de las cámaras de seguridad quedaron como un elemento de prueba que podría aportar información para la identificación del responsable.

Esta sucesión de hechos delictivos generó preocupación entre comerciantes de la zona céntrica, principalmente por los episodios que se registran durante la madrugada. “Cada vez es más seguido los robos en el centro y la policía no parece estar trabajando a determinadas horas, encima que saben quiénes son los autores” indicó un comerciante de la zona.

Ante la sucesión de robos, los comerciantes volvieron a reclamar una mayor presencia policial durante la madrugada, especialmente en la zona céntrica, para reforzar la prevención y fortalecer la seguridad de los locales.