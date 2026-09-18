El insólito robo que sufrió con un chofer de una aplicación de viajes y el mensaje que recibió

La víctima logró reunir los registros de la aplicación y registros de cámaras de seguridad. Qué dice la denuncia.

El conductor retiró el paquete y poco después canceló el viaje solicitado a través de la aplicación.

Un insólito robo ocurrió a través de uno de los servicios que tiene una de las aplicaciones de viajes más populares. Un joven quiso hacerle un regalo a su novia pero terminaron estafándolo.

Un joven denunció la desaparición de unas botas valuadas en $400.000, después de solicitar un envío por una aplicación de transporte en Buenos Aires. El hecho sucedió el 25 de julio cuando un conductor retiró el paquete, canceló el viaje y no entregó la compra en el destino indicado.

El joven realizó una denuncia penal y llevó el caso a Defensa del Consumidor. Reunió registros de la aplicación, imágenes de cámaras de seguridad y datos del pedido para reconstruir el recorrido del paquete.

La denuncia sostiene que el conductor retiró la bolsa en un edificio, pero no registró esa acción en la aplicación. Luego canceló el traslado y el sistema asignó otro chofer. El usuario afirma que no logró recuperar las botas ni obtuvo una respuesta concreta sobre el producto.

Cómo desaparecieron las botas de $400.000

Después de recibir el aviso del edificio, el comprador siguió el recorrido desde el celular. Allí advirtió que la moto se alejaba del lugar, aunque el chofer todavía no había confirmado dentro de la aplicación que había retirado el paquete con las botas.

Poco después, el conductor canceló el viaje. El sistema asignó automáticamente a otro trabajador para realizar el envío, pero cuando llegó al edificio la compra ya no estaba.

El joven se comunicó entonces con el segundo chofer para preguntarle qué podía hacer. La respuesta confirmó sus sospechas: “Lamentablemente, te tengo que decir que te robaron”, le advirtió.

La aplicación le devolvió el importe del viaje cancelado, pero no el valor de las botas que había comprado. Tampoco pudo volver a comunicarse con el primer conductor ni conocer dónde estaba el paquete.

Las cámaras registraron el retiro del paquete de $400.000

Ante la falta de respuestas, el comprador pidió las grabaciones del edificio. Las cámaras mostraron a un hombre que salía con la bolsa del comercio y se retiraba en una moto. Las imágenes no permitieron distinguir la patente, aunque sí registraron la secuencia completa. El joven también consiguió los datos aportados por el conductor cuando retiró el paquete y los incorporó a la denuncia.

Con esa documentación se presentó ante la Justicia. La causa incluye los registros del viaje, la cancelación, las filmaciones y la constancia del sistema utilizado por el edificio para verificar a las personas que buscan encomiendas. El denunciante sostuvo que tuvo que realizar por su cuenta buena parte de la búsqueda de pruebas.

Días más tarde apareció otro dato. Después de que el caso circulara por redes sociales, una persona envió un audio en el que aseguró haber visto unas botas similares ofrecidas a la venta. Sin embargo, no identificó al supuesto vendedor ni aportó información suficiente para recuperar el calzado.

La denuncia contra el conductor y la aplicación

El comprador presentó una denuncia penal y llevó el reclamo a Defensa del Consumidor. Busca que la empresa entregue toda la información disponible sobre el conductor y responda por la desaparición del paquete.

El comercio que había vendido el calzado conoció la historia y decidió entregarle otro par sin cobrarle. De esa manera, el joven pudo darle finalmente el regalo a su novia.

La reposición, sin embargo, no cerró el caso. La denuncia por las botas originales sigue adelante y el comprador espera que la Justicia pueda identificar al conductor que aparece en las grabaciones.