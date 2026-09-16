Indignante: robaron un televisor de una escuela de Neuquén y reclaman medidas de seguridad

Delincuentes ingresaron a la Escuela 136 del barrio Confluencia. La comunidad ya había pedido la construcción de un cerco perimetral y extremar las medidas de seguridad.

Un establecimiento educativo vivió una preocupante situación de inseguridad en la ciudad de Neuquén. Se trata de la Escuela 136 de barrio Confluencia Urbana , donde sufrieron el robo de un televisor cuando delincuentes forzaron la puerta de ingreso durante la madrugada de este miércoles 16 de septiembre. La comunidad educativa ya había solicitado reforzar las medidas de seguridad de la escuela.

El ilícito fue advertido por los docentes cuando se disponían a comenzar la jornada escolar ; en ese momento observaron que faltaba el televisor, un elemento utilizado para el trabajo pedagógico diario.

La seccional del gremio docente ATEN Capital comunicó el robo que sufrió la institución educativa y señaló que los docentes y las familias ya habían solicitado reforzar las medidas de seguridad del inmueble. En ese sentido, antes del receso de invierno, en el mes de junio, la comunidad educativa reclamó la construcción de un cerco perimetral y la ejecución de distintos arreglos estructurales.

“Las docentes y familias antes del receso de invierno, en el mes de junio, ya habían manifestado la necesidad de seguridad en la escuela, solicitando con urgencia la construcción del cerco perimetral, y arreglos estructurales en el edificio, nada de esto que se había comprometido el gobierno a realizar se hizo y hoy se pueden ver las consecuencias”, indicó el comunicado de ATEN capital.

La Escuela 136 tiene un cerco perimetral inestable que constituye un peligro para los estudiantes.

La comunidad educativa ya había reclamado mayores medidas de seguridad

El sindicato docente señaló que la ministra de Educación, Soledad Martínez, se había comprometido a realizar los arreglos pertinentes para reforzar la seguridad del establecimiento educativo; sin embargo, todavía no iniciaron las tareas de construcción y refacción solicitadas.

Además, las imágenes de la publicación exponen la realidad de la Escuela 136 que tiene un cerco perimetral inestable que está sostenido por pilares de madera que constituyen un peligro para el estudiantado. En las fotografías también se puede observar una hormigonera guardada en un hall de ingreso a la institución, lo que refleja las tareas de refacción que están en curso en la institución.

Una hormigonera guardada en el hall de una puerta de ingreso a la institución educativa.

Desde ATEN Capital señalaron que estas condiciones edilicias exponen a los estudiantes a situaciones de vulnerabilidad y que constituye un atentado contra el derecho de los docentes a enseñar en condiciones dignas y de los estudiantes a aprender en una escuela segura.

“Esta realidad expone a estudiantes y trabajadores a condiciones de vulnerabilidad, y atenta directamente contra el derecho a enseñar y aprender en una escuela segura”, concluyó el comunicado.