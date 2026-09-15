Destacable gesto: sus perros atraparon una gallareta, la rescató y devolvió a su hábitat

El ave apareció en el patio de su casa y, sin dudarlo, el vecino pidió ayuda a las autoridades para resguardarla.

El animal fue rescatado y devuelto a su espacio natural.

Un destacable gesto de un vecino permitió rescatar y devolver a su hábitat natural a una gallareta que había aparecido en el patio de una vivienda luego de ser atrapada por sus perros.

El episodio ocurrió durante el último fin de semana. Tras encontrar al ave, el hombre decidió intervenir rápidamente para evitar que sufriera heridas y posteriormente se acercó hasta la sede de la Guarda Ambiental, ubicada en Península Hiroki , para solicitar asistencia .

Oscar Torres explicó que el ejemplar había llegado hasta el patio de su casa llevado por sus perros.

Al advertir la situación, logró rescatarlo y ponerlo a salvo antes de trasladarlo para que fuera revisado por personal especializado.

Cómo se encontraba el ave al momento de ser rescatada

Una vez en Península Hiroki, integrantes de la Guardia Ambiental recibieron al ejemplar y realizaron una revisión para determinar su estado general.

Afortunadamente, los agentes comprobaron que la gallareta se encontraba en buenas condiciones y podía regresar a su ambiente natural.

De esta manera, junto con el vecino, concretaron su liberación en las aguas del río Limay.

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Las gallaretas pertenecen al género Fulica y son aves acuáticas que suelen encontrarse en lagunas, ríos, bañados y otros ambientes con presencia de agua y vegetación. Su alimentación y gran parte de sus actividades cotidianas están estrechamente relacionadas con estos ecosistemas.

Desde el área ambiental, recordaron una recomendación fundamental para quienes visitan Península Hiroki: está prohibido ingresar con perros al Área Natural Protegida.

Salvaron a un pequeño ejemplar de una comadreja enana oculta entre la leña

Un particular hallazgo sorprendió a los integrantes del equipo de Guardafaunas de la provincia de Neuquén cuando recibieron un llamado que les informó sobre la presencia de un pequeño mamífero fuera de su hábitat natural.

El extraño suceso ocurrió en la localidad de Cutral Co, donde un pequeño ejemplar de comadreja enana fue descubierto oculto entre la leña de una vivienda.

Ante este hallazgo, los integrantes del domicilio alertaron al equipo de Guardafaunas de Picún Leufú, quienes rápidamente activaron el protocolo para resguardar a la especie.

Luego de un proceso de observación y cuidados, el pequeño animal fue liberado.

De acuerdo con la información brindada por la Dirección Provincial de Fauna de Neuquén, la comadreja enana es considerada “un tesoro de nuestra biodiversidad” y, gracias al llamado, “encontró a una comunidad comprometida con su conservación”.

Los profesionales realizaron una evaluación veterinaria técnica al animal, respetando el protocolo de manipulación mínima. Gracias a estas tareas se constató “su impecable estado de salud”.

Posteriormente, el equipo de Guardafaunas devolvió al ejemplar a su hábitat natural.