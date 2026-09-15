Por la Copa Davis, ya casi no quedan habitaciones libres en los hoteles de 4 y 5 estrellas

El Secretario de Turismo de la Municipalidad, Diego Cayol, explicó cómo impactó el evento deportivo del próximo fin de semana en las reservas.

El evento deportivo del próximo fin de semana impactó de lleno en la ocupación hotelera de Neuquén.

La convivencia de eventos deportivos y culturales ayudó a sostener el perfil de turístico de Neuquén capital, con niveles de ocupación hotelera que superaron el 70% en los últimos fines de semana. La llegada de la Copa Davis , que agotó las entradas en tiempo récord, también generó un 90% de reservas en hoteles de mayor categoría , y se espera que su presencia derrame en el consume de otros servicios.

"Los eventos deportivos son un gran motorizador porque generan niveles de ocupación muy altos, que es lo que nosotros buscamos sobre todo los fines de semana", explicó el secretario de Turismo y Promoción Humana de la Municipalidad de Neuquén, Diego Cayol.

Si bien la celebración de la Copa Davis generó grandes expectativas en la ciudad, el funcionario aclaró que los niveles de ocupación esperados para este fin de semana del 19 y 20 de septiembre son similares a los que ya se vienen registrando en el último período.

En diálogo con LM Neuquén, detalló que el fin de semana pasado, a partir de la coincidencia de la Feria del Libro en el Parque Central y la feria de construcción en el centro de convenciones Domuyo, el nivel de ocupación llegó al 70% el fin de semana.

Así luce el Ruca Che, renovado para lo que viene. Claudio Espinoza

Siete días antes coincidieron la Feria de Sabores en el Mercado Concentrador con la presentación de Los Fabulosos Cadillacs en el estadio Ruca Che, lo que se tradujo en un porcentaje similar de la ocupación hotelera de la capital, también cercano al 70%.

Cayol aclaró que la conjunción de eventos deportivos, culturales o empresariales sirven para sostener las plazas hoteleras ocupadas cada fin de semana, incluso cuando se trata de actividades que no motoriza el Estado municipal.

Aclaró, sin embargo, que la Municipalidad de Neuquén acompaña el impulso turístico con la promoción de distintas actividades gratuitas y también en conjunto con las agencias. Entre ellas se incluyen paseos en Bus Turístico, flotadas en el río o salidas a bodegas y sitios paleontológicos.

El perfil del visitante que llega con la Copa Davis

Este 19 y 20 de septiembre, el equipo argentino enfrenta a la selección de Turquía en el marco de la Copa Davis, que por primera vez se celebrará en Neuquén. El estadio Ruca Che, con una capacidad de 3500 plazas, se agotó en pocos minutos, lo que demostró el interés de los neuquinos por vivir una fiesta del tenis en su propia ciudad.

Cayol destacó que los visitantes que llegan por la Copa Davis tienen otro perfil de consumo, por lo que se espera que vuelquen en la ciudad un 30% más de dinero que otro tipo de viajeros.

"Vimos que los hoteles de 4 y 5 estrellas ya tienen reservas por encima del 90%, mientras que los hoteles de 2 y 3 estrellas tienen un 57% de sus habitaciones reservadas", dijo el funcionario y aclaró que otros eventos deportivos, como los torneos de Mamis Hockey, llenaron primero las plazas de menor categoría.

Aunque otras ciudades argentinas que también organizaron encuentros de la Copa Davis tardaron hasta dos días en agotar las localidades, las entradas para asistir al Ruca Che se vendieron en pocos minutos, lo que generó grandes expectativas en el sector.

"A partir del momento que empiezan a llegar, ya consumen en otros lugares", dijo sobre el derrame económico que esperan de los miembros de la Asociación Argentina de Tenis y los simpatizantes de este deporte el próximo fin de semana.

Mientras que la Municipalidad ya avanza en la oferta de actividades complementarias para los viajeros que lleguen a Neuquén por este evento deportivo, se espera que también los servicios de restaurantes, transporte y entretenimiento de beneficien con el derrame del evento, que sirvió para consolidar una tendencia de ocupación hotelera que ya se sostiene desde hace varios fines de semana.