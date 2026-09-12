Cerúndolo ya palpita la Davis en Neuquén: "El Ruca Che retumba"

Francisco Cerúndolo empezó a palpitar la serie de Copa Davis que la Argentina jugará ante Turquía en Neuquén y dejó una frase directa sobre el escenario elegido: el estadio Ruca Che . En diálogo con TN, el tenista destacó el clima que puede generarse en un estadio cerrado y remarcó la importancia de llevar la competencia al interior del país.

“ Yo creo que va a estar muy lindo. Es un estadio cerrado, entonces ahí se escucha mucho más todo, retumba. Llevar la Copa Davis al interior es algo buenísimo, porque la gente también ahí lo va a vivir con mucha pasión, va a estar muy contenta, muy eléctricos todos ”, afirmó Cerúndolo durante la presentación oficial del equipo argentino.

La serie se jugará el 19 y 20 de septiembre en el Ruca Che , donde el seleccionado nacional volverá a competir como local después de dos años y medio. Para Neuquén , será uno de los eventos deportivos más importantes del año y una oportunidad para mostrar el acompañamiento del público provincial en una competencia histórica para el tenis argentino.

"ES UN PRIVILEGIO, LO VOY A DISFRUTAR AL MÁXIMO" Francisco Cerúndolo compartió sus sensaciones de jugar en Argentina el duelo de #CopaDavisEnDSPORTS contra Turquía. ️ @fczyz #DSPORTSNoticiasLite pic.twitter.com/i0ytHXgJry

Cerúndolo también hizo foco en el vínculo entre los jugadores y la gente. “Creo que tenemos que transmitir la pasión desde adentro de la cancha para ellos, para contagiarnos, para conectarnos y para que mutuamente nos levantemos todos juntos y sean dos días espectaculares para todos juntos”, señaló.

Argentina, con equipo confirmado para jugar en el Ruca Che

El capitán Javier Frana eligió a Francisco Cerúndolo, Thiago Tirante y Mariano Navone como singlistas, mientras que Andrés Molteni y Guido Andreozzi integrarán la dupla de dobles. Dentro de esa nómina, Cerúndolo aparece como el jugador de mayor peso en singles y llega después de una buena actuación en el US Open.

“Estoy muy contento de estar acá. Estar en Copa Davis siempre es algo muy lindo. Jugar para Argentina es lo máximo, no se negocia”, expresó el tenista. Además, valoró la posibilidad de volver a jugar una serie en el país: “Es la tercera vez que me toca en Argentina, así que también eso tiene un plus, porque me tocó casi siempre de visitante, salvo dos veces, que jugué una vez en Buenos Aires y una en Rosario”.

Sobre su rol dentro del grupo, evitó ponerse por encima del resto, aunque reconoció su recorrido. “Soy el más experimentado, sí, tenés razón, pero no lo tomo de ese lado. Obvio que si puedo ayudar desde algún lado, ayudaré, pero los chicos también ya tienen sus años jugando en el circuito”, explicó.

Cerúndolo asumió el favoritismo argentino ante Turquía

La serie ante Turquía se jugará sobre cancha dura, una superficie menos tradicional para la Argentina como local, pero lógica por el calendario. “Tener la Copa Davis en cancha dura está bueno para todos porque venimos de jugar en dura, seguimos jugando en dura después de la Copa Davis”, analizó Cerúndolo.

El tenista también aceptó que el equipo nacional llega como candidato, aunque pidió no subestimar el cruce. “En este caso, viendo el ranking, somos favoritos, pero bueno, Copa Davis también es Copa Davis”, sostuvo. Y agregó: “Hay muchos nervios, mucha tensión; no jugás para vos solo, estás jugando para tu equipo, para tu país”.

Por último, remarcó la importancia del grupo que armó Frana: “Creo que tenemos un mix, tanto los singlistas con Thiago y Marian como yo, y después tenemos a Guido y a Molto con muchos más años de experiencia en el circuito”. Para Cerúndolo, esa combinación puede ser clave para llegar de la mejor manera a una serie que tendrá a Neuquén como protagonista.