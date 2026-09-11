Quién es Rodrigo Bacidalupe, el 9 que debutó en Boca ante Central Córdoba

El delantero irrumpió en el campo de juego dos días después de haber convertido ante Platense, por la Reserva.

Rodrigo Bacidalupe debutó este viernes en la Primera de Boca ante Central Córdoba, por la novena fecha del Torneo Clausura. El delantero categoría 2007 ingresó a los 70 minutos, cuando el equipo de Rodolfo Arruabarrena ya ganaba 3-0, y tuvo sus primeros minutos en la máxima categoría después de varios años de formación en el club. Curiosamente, lo hizo como wing derecho, pese a que su posición habitual es la de referencia de área.

El estreno llegó apenas dos días después de una actuación destacada en Reserva. El 9 fue la gran figura del triunfo 2-0 ante Platense en Saavedra, donde marcó los dos goles del encuentro y permitió que el conjunto dirigido por Mariano Herrón alcanzara la cima de su zona.

Nacido el 22 de julio de 2007 en el paraje Ombú, Entre Ríos, el delantero llegó a las inferiores en 2018 , luego de ser observado durante una prueba en su provincia por Hugo Perotti y Ernesto Mastrángelo. Su llegada se produjo cuando todavía se desempeñaba más como enganche o atacante por afuera que como referencia ofensiva.

Rodrigo Bacidalupe (delantero categoría 2007) hace su debut en la 1ra de Boca https://t.co/kAYKUADeaQ pic.twitter.com/cefIcGWx0k — David Ganga (@davidgangaf) September 12, 2026

Con el paso de los años fue retrasando su posición hasta convertirse en el centrodelantero de la Reserva. Aunque no tiene la altura tradicional de un número 9 -mide 1,76 metros-, compensa esa característica con movilidad, intensidad para presionar y capacidad para asociarse con sus compañeros.

También se destaca por su manejo de pelota y su relación con el arco rival. En marzo de este año ya había convertido frente a Central Córdoba en el triunfo 4-0 de la Reserva en Santiago del Estero, en una campaña en la que compartió ataque con otros de los principales proyectos de las inferiores.

Su momento más reciente terminó de acelerar su llegada a Primera. Ante el Calamar, aprovechó dos errores en la salida del rival para marcar por duplicado y darle al equipo de Herrón una victoria que lo dejó en lo más alto de la Zona B del Torneo Proyección. Fue, además, la tercera victoria consecutiva de la Reserva.

Bacidalupe ya tenía experiencia entrenándose con el plantel profesional. En 2024, cuando todavía tenía 16 años, había sido convocado a algunas prácticas durante el ciclo de Diego Martínez y ese mismo año firmó su primer contrato junto a otros juveniles de la institución.

En septiembre de 2025, el club extendió su vínculo hasta diciembre de 2028. Por entonces, la institución lo definía como una pieza importante de los equipos juveniles y destacaba que comenzaba a sumar minutos con la Reserva de Mariano Herrón.

El "Colo", el apodo que lo acompaña desde las inferiores

Su historia en el club también tiene un componente personal: es hincha de Boca y reconoce a Juan Román Riquelme como uno de sus grandes ídolos. El apodo “Colo”, que lo acompaña desde las inferiores por su cabello rojizo, se convirtió en otra de las marcas que lo identifican dentro del Predio de Ezeiza.

La oportunidad con el plantel profesional apareció en medio de un contexto particular. Las lesiones, el desgaste de la seguidilla y la decisión de preservar futbolistas para la revancha ante San Pablo llevaron a Arruabarrena a recurrir nuevamente a la Reserva. Entre las nuevas caras aparecieron Lautaro Mendieta y Bacidalupe.

Para el atacante, sin embargo, no se trató solamente de completar una convocatoria. A los 70 minutos, con el partido encaminado, recibió la posibilidad que esperaba desde hacía años: entrar a la Bombonera con la camiseta de Boca y comenzar oficialmente su recorrido con la categoría mayor.