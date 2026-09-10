La nueva baja que sufrió Boca antes de recibir a Central Córdoba.

El Vasco Arruabarrena se encontró con un inconveniente a la hora de armar el equipo pensando en el partido de este viernes.

El Vasco Arruabarrena y Boca sumaron un nuevo problema a pocas horas de recibir a Central Córdoba por la novena fecha del Torneo Clausura 2026 . Camilo Rey Domenech se lesionó durante la práctica de este jueves y quedó descartado para el encuentro del viernes en la Bombonera, justo cuando empezaba a convertirse en una pieza importante dentro del recambio del equipo.

El momento de la lesión no podría ser mucho peor para el volante de 19 años. Había regresado a Primera de la mano del Vasco y comenzó a recuperar terreno después de un período con poca participación. Desde la llegada del entrenador sumó minutos en seis partidos y venía de completar los 90 minutos en el empate 2-2 frente a Gimnasia en Mendoza.

Su crecimiento coincidió justamente con una etapa en la que Arruabarrena necesita ampliar las opciones. Con Boca metido de lleno en la Copa Sudamericana y obligado a administrar esfuerzos entre semana y el torneo local, el DT empezó a recurrir cada vez más a futbolistas que habitualmente no formaban parte del equipo titular. Ahí Rey había encontrado nuevamente su lugar. Incluso, en Mendoza fue uno de los elegidos para arrancar en un equipo con ocho modificaciones, pensando en preservar a buena parte de los titulares para el cruce copero, partido para el que el DT recuperará a Milton Delgado en el mediocampo.

La lesión, además, llega prácticamente al mismo tiempo que la ausencia de Álvaro Montero (se queda en Colombia tras le fallecimiento de un familiar) y que la salida de Kevin Zenón, cuya transferencia al Atlas de México quedó encaminada y dejará al Vasco sin otra alternativa que había recuperado durante su ciclo. Así, mientras prepara cambios para enfrentar a Central Córdoba y al mismo tiempo mira de reojo la revancha del martes frente a San Pablo en Brasil, Arruabarrena pierde dos opciones para una zona en la que precisamente necesitaba sumar variantes.

Boca vendió a Zenón en casi el doble de lo que lo compró

Después de varias semanas de negociaciones, Boca y Atlas llegaron a un acuerdo por Kevin Zenón. El futbolista de 25 años dejará el club de La Ribera para convertirse en nuevo jugador del conjunto de Guadalajara, que tiene como entrenador al argentino Hernán Crespo.

La transferencia se realizará de manera definitiva y contempla la compra del 100% del pase por US$6 millones. Sin embargo, ese monto no ingresará íntegramente a las arcas de Boca, ya que el Xeneize posee el 80% de los derechos económicos del jugador. El 20% restante continúa perteneciendo a Unión de Santa Fe, club desde el que llegó a Buenos Aires.

Zenón llegó a Boca en enero de 2024, procedente de Unión de Santa Fe. Para quedarse con el 80% de la ficha, el club desembolsó US$3,5 millones. El volante tuvo un comienzo destacado con la camiseta azul y oro y rápidamente se convirtió en una pieza importante del equipo. Con el paso del tiempo, sin embargo, fue perdiendo continuidad y en los últimos meses quedó relegado en la consideración del cuerpo técnico.

Ahora, el jugador tendrá su primera experiencia fuera del fútbol argentino. Atlas será su nuevo destino y allí se reencontrará con un entrenador argentino como Crespo, quien tuvo un papel importante para que la negociación llegara a buen puerto.