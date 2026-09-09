Ya se conoce la fecha del partido correspondiente a los cuartos de final del certamen nacional, mientras la protesta del Fortín sigue abierta.

En medio del reclamo de Vélez, la AFA confirmó la fecha del partido entre Boca y Racing por Copa Argentina.

La Copa Argentina 2026 avanza con su calendario, y aunque en uno de sus cruces todavía existe una situación reglamentaria por resolver, la AFA hizo oficial que Racing y Boca se enfrentarán el domingo 27 de septiembre por los cuartos de final. Sin asterisco en la información oficial, esto parece indicar que la resolución final del Tribunal de Disciplina no le daría lugar a la protesta de Vélez , equipo eliminado por el Xeneize en los octavos de final.

La particularidad es que el partido todavía no tiene una certeza absoluta desde el punto de vista deportivo. Vélez reclamó formalmente ante el Tribunal de Disciplina que se le otorgue la clasificación a cuartos y que Boca quede eliminado, a raíz de la inclusión de seis extranjeros en la planilla del encuentro de octavos de final disputado en Mendoza, uno más de los permitidos por el reglamento de la AFA.

El reclamo del Fortín sigue su curso y, por ahora, no existe resolución. El Tribunal recibió la presentación de Vélez esta semana y, tal como estaba previsto, este jueves recibirá a los representantes de Boca, que tendrá la posibilidad de realizar su descargo y presentar los argumentos de su defensa. Recién después de ese paso el organismo podrá avanzar hacia una definición.

Mientras tanto, la AFA incluyó a Boca en el cronograma de los cuartos y programó oficialmente el cruce con Racing para el domingo 27. Es decir, el calendario ya da por hecho el enfrentamiento entre el Xeneize y la Academia, aunque el expediente iniciado por Vélez todavía está abierto. Por otro lado, aún no confirmaron la sede del choque que tendrá como protagonistas a dos de los cinco grandes del fútbol argentino.

Los detalles de la protesta de Vélez

Los seis extranjeros que aparecieron en la planilla de Boca Juniors ante Vélez Sarsfield fueron Álvaro Montero, Leandro Lozano, Sebastián Villa, Carlos Palacios, Enner Valencia y Ángel Romero. Los tres primeros fueron titulares, Valencia y Palacios ingresaron durante el segundo tiempo y Romero permaneció en el banco sin sumar minutos, lo cuál es un punto a favor del Xeneize en toda esta historia.

Ese último punto es uno de los argumentos centrales sobre los que podría apoyarse la defensa de Boca: que se trató de un error administrativo y que el sexto extranjero no tuvo participación en el partido, por lo que no existió ventaja deportiva alguna.

Cómo se definirá en el Tribunal de Disciplina el partido entre Boca y Vélez de Copa Argentina.

De hecho, desde la AFA ya habían señalado a distintos medios y periodistas que siguen el caso de cerca, que la protesta de Vélez tenía pocas posibilidades de prosperar bajo ese criterio: “No veo que pueda prosperar, porque (el sexto) no jugó, de haber jugado era distinto”. Y agregaron: “Como el sexto no jugó, la jurisprudencia de ‘los puntos se ganan en la cancha’ salvo una catástrofe, no por un mero error administrativo”.

Ahora, mientras el Tribunal debe escuchar a Boca este jueves y todavía no hay resolución sobre la protesta, la AFA ya puso fecha al eventual Racing-Boca: domingo 27 de septiembre.