Reacción química, olor insoportable y evacuación: qué pasó en la EPET 5 de Neuquén

La emanación de un gas de fuerte olor provocó malestar entre estudiantes y docentes. Bomberos y Policía intervinieron y las clases del turno mañana fueron suspendidas.

Una reacción química ocurrida dentro de un baño de varones obligó a evacuar por completo la EPET 5 de Neuquén y generó un importante operativo de Bomberos y Policía. La emanación de un gas blanquecino, de olor fuerte y penetrante, provocó malestar entre estudiantes y docentes, por lo que las autoridades decidieron interrumpir las actividades y retirar a todos los alumnos del establecimiento.

El hecho ocurrió este lunes alrededor de las 20:30, cuando el director de la escuela, Jorge Casamayor, y el personal del establecimiento advirtieron una situación inusual. En un primer momento, escucharon un ruido similar a una pequeña explosión, pero poco después descubrieron que el problema se encontraba en el baño de varones.

Según explicó Casamayor, desde la Dirección escucharon "como una explosión". En un principio pensaron que podía tratarse de una botella de gaseosa, algo que, según relató, puede ocurrir por la presión que se genera en esos envases. Sin embargo, cuando salieron a verificar qué había ocurrido, uno de los preceptores les advirtió que había un olor extraño dentro del baño.

El director se acercó hasta el lugar y comprobó que el olor era muy intenso. "Era insoportable", describió. Ante esa situación, se cerró la puerta del baño y se abrió el acceso que comunica con el patio para favorecer la ventilación, mientras se daba aviso a los Bomberos.

Una botella y una reacción química

La intervención policial permitió constatar que en el baño había una botella que había generado una reacción química. Como consecuencia de esa reacción, se desprendió un gas blanquecino, con un olor muy fuerte y penetrante que rápidamente se extendió por distintos sectores del edificio.

La presencia de la sustancia generó malestar casi inmediato entre algunas de las personas que se encontraban en la escuela. El olor era tan intenso que provocaba una sensación irritante en la garganta, por lo que las autoridades resolvieron no correr riesgos y comenzar con la evacuación.

Mientras llegaban los equipos de emergencia, los estudiantes fueron retirados del establecimiento. Los padres y familiares se acercaron para buscar a los adolescentes y, una vez afuera, el personal continuó trabajando para determinar qué había ocurrido y garantizar que no existiera un riesgo mayor.

Bomberos realizaron una primera intervención y, posteriormente, efectivos policiales llegaron al lugar con equipamiento electrónico para verificar la presencia de sustancias tóxicas. De acuerdo con la información brindada por la escuela, el procedimiento permitió descartar la existencia de un elemento tóxico que representara un peligro mayor.

Sin embargo, el olor había alcanzado buena parte del edificio y persistía la necesidad de ventilar y realizar tareas de limpieza antes de permitir nuevamente el ingreso de estudiantes y docentes.

Descartaron que el problema haya comenzado en los laboratorios

Durante las primeras horas posteriores al episodio comenzaron a circular versiones que ubicaban el origen del problema en los laboratorios de la escuela, algo que fue descartado de manera contundente por las autoridades de la EPET 5.

Casamayor aclaró que la reacción no ocurrió en ninguno de los laboratorios, sino en el baño de varones. Además, explicó que en ese momento se estaban realizando tres prácticas en los espacios destinados a la orientación química.

Los docentes y ayudantes de laboratorio fueron consultados y se verificó que los estudiantes que participaban de esas actividades permanecieran en esos sectores. Según explicó el director, se trataba de prácticas que forman parte de instancias de evaluación, por lo que los alumnos debían permanecer allí hasta finalizar los trabajos.

"Se verificó con el docente y el ayudante de laboratorio que no había salido ninguno", explicó Casamayor en Canal 7, al remarcar que los espacios de prácticas continuaban funcionando con normalidad.

La aclaración resulta especialmente relevante porque la EPET 5 cuenta con una orientación vinculada a la química y sus estudiantes reciben formación específica para trabajar con distintas sustancias y realizar reacciones químicas dentro de las prácticas educativas.

Más de 800 estudiantes y clases suspendidas

La decisión de evacuar el edificio alcanzó a la totalidad de los estudiantes que se encontraban en la escuela durante el turno noche. En los tres turnos, la institución cuenta con más de 800 alumnos, por lo que las autoridades resolvieron extremar las medidas de prevención.

Como consecuencia del episodio, las clases correspondientes al turno mañana de este martes quedaron suspendidas, mientras se realizan las tareas necesarias para ventilar y desinfectar el establecimiento. La suspensión busca garantizar que el edificio vuelva a encontrarse en condiciones adecuadas antes del regreso de los estudiantes y docentes. La continuidad de las actividades dependerá de las condiciones en las que quede la escuela luego de las tareas de ventilación y limpieza.

El director de la EPET 5 señaló que, por las características de la escuela y la formación que reciben sus estudiantes, existe la posibilidad de que la reacción haya sido provocada de manera intencional a partir de la combinación de distintas sustancias. "Todos los alumnos saben cómo armar diferentes fórmulas", explicó Casamayor, aunque por el momento no se informó oficialmente quién habría manipulado los elementos ni cuáles fueron exactamente las sustancias involucradas.

El director también reconoció que en establecimientos con orientación técnica pueden ocurrir situaciones en las que algunos estudiantes experimentan con conocimientos adquiridos durante su formación, aunque remarcó que una reacción de este tipo puede salir de control y generar consecuencias para toda la comunidad educativa.

La investigación y las verificaciones realizadas durante el operativo permitirán determinar con mayor precisión cómo se produjo la reacción y quiénes estuvieron involucrados. Mientras tanto, la prioridad de las autoridades fue retirar a todos los estudiantes y garantizar la seguridad dentro del edificio.