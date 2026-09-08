Terminó la reunión de ATEN con el Gobierno: qué pasa con las devoluciones a los docentes

ATEN se manifestó en las puertas de Hacienda por el reintegro de los descuentos.

La jornada de este martes 8 de septiembre de 2026 comenzó con un clima de tensión y malestar entre los trabajadores de la educación de Neuquén.

Este martes se cumplía la fecha tope fijada para que el Gobierno provincial acreditara en las cuentas bancarias el dinero adeudado correspondiente a las devoluciones de los descuentos aplicados sobre los sueldos del mes de agosto.

Sin embargo, en las primeras horas de la mañana, los depósitos no se habían hecho efectivos , lo que encendió de inmediato las alarmas en el sector docente.

Ante la falta de novedades y la ausencia de los fondos comprometidos, la dirigencia de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) decidió movilizarse durante el mediodía hasta las puertas del Ministerio de Economía, Producción e Industria (Hacienda) para exigir una respuesta oficial de las autoridades.

La tensión aumentó al llegar al lugar, ya que los manifestantes se encontraron con el edificio cerrado y las persianas bajas, un gesto que interpretaron como una falta de voluntad de diálogo por parte del Ejecutivo.

Frente a este escenario, desde el sindicato advirtieron que, si esa era la postura gubernamental para relacionarse con los trabajadores, el gremio respondería con el endurecimiento de las medidas de fuerza en toda la provincia.

Por su parte, desde el Consejo Provincial de Educación (CPE) ratificaron durante el transcurso de la jornada que las acreditaciones se llevarían a cabo en el transcurso del mismo martes, llamando a la calma mientras se procesaban las liquidaciones.

La presión gremial y las gestiones derivaron en la apertura de una mesa de negociación y trabajo entre funcionarios provinciales y representantes de los trabajadores de la educación, la cual se extendió hasta pasadas las 16:00 horas.

Qué pasa con los sueldos: los compromisos asumidos

Finalmente, tras las deliberaciones mantenidas entre las partes en relación con las sumas reclamadas en las liquidaciones de haberes, los representantes del Poder Ejecutivo Provincial y de la conducción de ATEN firmaron un acta acuerdo para dar curso a la solución del conflicto.

En el documento oficial, el Gobierno informó que la mayoría de las devoluciones ya se encontraban regularizadas y que las correspondientes acreditaciones bancarias comenzaron a concretarse a partir de las 15:00 horas del día de la fecha.

Asimismo, con respecto a aquellos establecimientos educativos y dependencias cuyos casos aún se encuentran en proceso de revisión y devolución, el Ejecutivo provincial asumió el compromiso formal de continuar aplicando los mecanismos administrativos necesarios para lograr la restitución total del dinero dentro de un plazo máximo de las próximas cuarenta y ocho (48) horas. En esa misma línea, las partes acordaron mantener un seguimiento conjunto de todas las situaciones pendientes hasta completar el análisis individual y la posterior regularización de los casos que correspondan.

La comitiva del Poder Ejecutivo estuvo encabezada por la ministra de Educación, María Soledad Martínez; la secretaria de Hacienda y Finanzas del Ministerio de Economía, Producción e Industria, Carola Pogliano; el subsecretario de Recursos Humanos, Juan González López; y la coordinadora de la Oficina Provincial de Recursos Humanos, Laura Fernández. Por el Consejo Provincial de Educación (CPE) participaron la coordinadora de Gestión, Graciela Bonelli; la coordinadora de Recursos Humanos, Marcela González; y la directora provincial de Sueldos, Gabriela González. En representación de ATEN, estuvieron presentes Fanny Mansilla, Cintia Galetto y Ángel Salazar.