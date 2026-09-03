Neuquén La Mañana Descuentos Descuentos masivos a docentes de Neuquén: confirman la fecha de devolución del dinero

El sábado pasado, cuando los docentes neuquinos percibieron sus salarios, se encontraron con descuentos de hasta 500 mil pesos y esperaban una solución. Agregar LM Neuquén a







Las autoridades del Consejo Provincial de Educación (CPE) confirmaron que revisaron los descuentos aplicados sobre los salarios de varios docentes que trabajan en escuelas de la capital, Plottier y Senillosa y anunciaron que devolverán el dinero descontado de manera errónea.

Desde el sábado pasado cuando los trabajadores de la educación percibieron sus salarios confirmaron que hubo descuentos masivos y desde entonces reclamaban el pago completo de sus haberes.

Este jueves, el CPE confirmó que "el martes 8 de septiembre se procederá al reintegro por liquidación en planilla complementaria de los descuentos aplicados de forma errónea en el mes de agosto a docentes del sistema".