Descuentos masivos a docentes de Neuquén: confirman la fecha de devolución del dinero
El sábado pasado, cuando los docentes neuquinos percibieron sus salarios, se encontraron con descuentos de hasta 500 mil pesos y esperaban una solución.
Las autoridades del Consejo Provincial de Educación (CPE) confirmaron que revisaron los descuentos aplicados sobre los salarios de varios docentes que trabajan en escuelas de la capital, Plottier y Senillosa y anunciaron que devolverán el dinero descontado de manera errónea.
Desde el sábado pasado cuando los trabajadores de la educación percibieron sus salarios confirmaron que hubo descuentos masivos y desde entonces reclamaban el pago completo de sus haberes.
Este jueves, el CPE confirmó que "el martes 8 de septiembre se procederá al reintegro por liquidación en planilla complementaria de los descuentos aplicados de forma errónea en el mes de agosto a docentes del sistema".
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