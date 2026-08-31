Descuentos masivos en los salarios docentes de Neuquén: el reclamo urgente de ATEN

El reclamo fue presentado ante la ministra de Educación, Soledad Martínez, luego de que el sábado, al acreditarse los salarios, detectaron muchos descuentos.

El sábado pasado cuando los docentes neuquinos cobraron sus salarios detectaron numerosos descuentos por lo que la dirigencia de ATEN provincial reclamó a la ministra de Educación, Soledad Martínez la urgente devolución. La situación afectó a trabajadores de los Distritos Educativos I, VIII y X, correspondientes a Neuquén , Plottier y Senillosa .

“El sábado se constató el descuento masivo”, afirmó a LM Neuquén Mansilla, quien aseguró que algunos trabajadores sufrieron quitas de hasta 500 mil pesos en sus salarios.

La dirigente sindical explicó que desde ATEN ya venían realizando reclamos informales por situaciones detectadas previamente, aunque el alcance de los descuentos terminó de conocerse con mayor precisión cuando los docentes cobraron sus haberes .

Sebastián Fariña Petersen

“Nosotros hicimos el sábado el pedido a la ministra para que se devuelvan inmediatamente todos los descuentos”, sostuvo e indicó que la situación generó una fuerte indignación entre los docentes afectados, especialmente por el impacto económico que tuvieron algunas liquidaciones.

La secretaria general de ATEN explicó que, en algunos casos, se registraron descuentos por más de un día y que la situación incluso habría afectado a docentes que sí habían asistido a sus lugares de trabajo.

En ese sentido, señaló que en la Escuela Media hubo casos en los que “arrastró tres días” de descuento. “No sabemos bien qué pasó, la realidad es que hubo descuentos”, afirmó la dirigente sindical.

Uno de los principales cuestionamientos del gremio es que, según denunciaron, las ausencias habrían sido cargadas en el sistema como faltas injustificadas, lo que además puede generar consecuencias adicionales sobre otros conceptos salariales. “Fueron cargados como falta injustificada, entonces pueden perder el presentismo”, explicó Mansilla.

Por ese motivo, desde ATEN solicitaron que el ministerio de Educación revise de manera integral las liquidaciones afectadas y no obligue a cada trabajador a iniciar un reclamo individual para recuperar el dinero descontado.

El reclamo formal de ATEN

En la nota presentada ante la ministra Soledad Martínez, ATEN sostuvo que la situación “afecta directamente los salarios de las y los trabajadores” y requiere una respuesta inmediata por parte de la cartera educativa.

El gremio remarcó el carácter alimentario del salario y el perjuicio económico que los descuentos provocaron en las familias docentes.

“Solicitamos que se arbitren con carácter urgente todos los mecanismos administrativos necesarios para identificar y corregir cada una de las liquidaciones afectadas”, señalaron en la presentación.

Además, reclamaron que se proceda a “la devolución íntegra de las sumas descontadas indebidamente, sin dilaciones ni necesidad de que cada trabajador o trabajadora deba atravesar extensos circuitos de reclamo”.

El documento lleva las firmas de la secretaria adjunta de ATEN, Cintia Galetto, y de la secretaria general del gremio, Fany Mansilla.

La organización sindical también pidió que se adopten medidas para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse en futuras liquidaciones y que el ministerio informe formalmente cuál será el mecanismo y los plazos previstos para concretar las devoluciones.

Una medida de fuerza que ATEN calificó como “inorgánica”

Mansilla vinculó parte de la situación con una medida de fuerza que se realizó el 27 de julio, al regreso del receso escolar convocada convocada por ATEN capital, Plottier y Senillosa.

La dirigente sostuvo que esa situación generó confusión entre algunos trabajadores y cuestionó las consecuencias que pudo tener posteriormente en la carga de las ausencias.

ATEN insistió en que los descuentos alcanzaron incluso a compañeros que, según el gremio, habían asistido a trabajar.

“Se generaron descuentos masivos a compañeros que habían asistido a trabajar”, denunció Mansilla.

La secretaria general fue crítica con la medida de fuerza realizada en julio y sostuvo que este tipo de acciones pueden perjudicar a los propios trabajadores, especialmente cuando algunos docentes interpretan que se trata de una convocatoria oficial del sindicato. “Los compañeros se adhieren a una medida pensando que es de ATEN y por eso también están indignadísimos”, expresó.

Mansilla sostuvo además que, desde la conducción provincial, consideran que la situación tiene relación con disputas e intereses electorales dentro y fuera del sindicato. “Hay otros intereses en juego, que tienen que ver con lo electoral dentro y fuera del sindicato, responden a otros intereses y termina perjudicando a los docentes”, afirmó.

Por otra parte, Mansilla comentó que aún no tuvieron la confirmación del Ejecutivo sobre la atribución a los docentes del 5% de incremento salarial otorgado a ATE, aunque consideró que seguramente en pocos días más reactivaran su negociación salarial y ahí se confirmará.