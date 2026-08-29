Emiten alerta amarilla por nevadas en la provincia de Neuquén: cómo sigue la semana

El pronóstico indica que siguen días de invierno con fuertes nevadas. Este fin de semana la franja cordillerana continuará bajo una alerta amarilla por nevadas . Hay una alerta meteorológica vigente para este fin de mes con tiempo frío e inestable.

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió para este sábado una alerta amarilla que se extiende de norte a sur, mientras que para este domingo anticipa que se concentrará desde Aluminé hacia el extremo sur provincial.

Según el SMN, para la noche de este último sábado de agosto se prevén, en San Martín de los Andes y la zona de influencia, nevadas fuertes y viento, proveniente del sector Oeste, entre 23 y 31 kilómetros por hora. En tanto que, para el domingo regirá la alerta amarilla por nevadas, con una temperatura mínima de un grado bajo cero y una máxima que no superará los 4 grados. Se esperan lluvias y nevadas a partir de la madrugada que se extenderá hasta la tarde porque para la noche anticiparon nevadas fuertes en la zona.

Federico Soto

Con el paso de las horas, el viento irá en aumento en la región. Por la mañana soplará de leve a moderado, pero a partir de la tarde se prevé que sople hasta 41 kilómetros por hora con ráfagas entre 70 y 78 kilómetros por hora. Hacia la noche disminuirá la intensidad, las ráfagas no superrán los 50 kilómetros por hora.

Qué pasará en el comienzo de semana

De acuerdo al organismo nacional, no se esperan que continúen las alertas amarillas en el inicio de semana. Aunque se prevén lluvias y nevadas con un pronunciado descenso de la temperatura en el extremo sur provincial. Se espera una mínima de un grado bajo cero y una temperatura máxima de un grado. El viento continurá con ráfagas entre los 60 y los 69 kilómetros por hora.

En tanto que, en el norte neuquino no están previstas precipitaciones sino más bien viento fuerte con ráfagas cercanas a los 60 kilómetros por hora. La temperatura estará fresca, la mínima estará en los 3 grados y la máxima no superará los 10 grados.

Agustín Martínez

Para la ciudad de Neuquén se espera un domingo ventoso con leve temperatura en ascenso. La mínima será de 8 grados y la máxima de 16. Para el inicio de semana, continuarán condiciones similares bajo un cielo mayormente nublado, sin lluvias a la vista.